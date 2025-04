Benčić o Kekinu: 'Mislite da bi se netko tko zaradi 7000 eura u jednom koncertu išao izlagati progonu?'

Saborska zastupnica i koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić dala je izjavu medijima i komentirala uhićenje glazbenika Mile Kekina i još nekoliko osoba. Poručila je da su uhićenja dokaz da je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić "HDZ-ov dečko".

"Želim izraziti apsolutnu potporu kolegici Ivani Kekin i njezinom suprugu, koji su novinarima i javnosti podastrijeti sve činjenice oko kupnje zemljišta. Današnjim činom hapšenja, Ivan Trudić dokazao je da je HDZ-ov dečko koji je spreman koristiti instrumente kaznenog progona da bi se miješao u demokratske izborne procese. Nije slučajno da je Turudić ovo odlučio napraviti nekoliko dana pred kampanju za lokalne izbore, i da se na ovo odlučio tri sata prije nego što će zastupnici morati glasati o de facto povjerenju njemu", rekla je Benčić.

"Što nam to pokazuje? Da Turudić koristi svoju poziciju da bi se osvetio i da oni koji prokazuju korupciju i privatne interese, da će ih se hapsiti. Ali mi nećemo stati, nas zaplašiti neće, može nas hapsiti koliko god hoće. Nećemo stati prikazivati one čija je on politička ekspozitura i one koje on politički štiti i brani. Nećemo stati hvatati se u koštac s kriminalom u Zagrebu i na nacionalnoj razini", nastavila je Benčić.

'HDZ-ov dečko mora otići'

"Upravo saznajem s jednog portala, da ono za što terete Mileta Kekina je manje od 7 tisuća eura. Mislite da bi netko tko taj novac zaradi za jednu subotnju večer koncerta bi se išao izlagati tom progonu? Naravno da je ovo politički instrumentalizirano. O tome ćemo ovdje govoriti u sabornici i svaki dan iza ovog, jer HDZ-ov dečko će kad-tad morat otići", dodala je Sandra Benčić.

"HDZ je izabrao Turudića s ciljem da radi politički progon onih koji predstavljaju opasnost za HDZ i onih čije interese HDZ štedi desetljećima i da bi među građanima stvorio osjećaj da se ništa ne može", poručila je Benčić i napomenula da se čula s Ivanom Kekin i da su sve informacije poznate javnosti.

