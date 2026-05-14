KADROVSKE PROMJENE /

Kandidati za jedno od ključnih antikorupcijskih tijela prošli proceduru: Čeka se Sabor
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Saborski odbor utvrdio je kandidate za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

14.5.2026.
Hina
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove utvrdio je jedinstvenu završnu listu za izbor članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te izglasao da dosadašnji članovi Otočnog vijeća nastave svoj mandat.

Predloženi članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa su Svetislav Drakulić, Simona Marić Ćurić, Sanja Ružman i Filip Šestan. Još u siječnju ove godine Odbor je utvrdio listu kandidata koji udovoljavaju uvjetima te s njima obavio razgovor.

S obzirom na to da se za kandidate provodi sigurnosna provjera, nakon što je ona provedena, i o tome je Odbor zaprimio obavijest, o predloženim kandidatima odlučivat će Hrvatski sabor.

Članovi Otočnog vijeća

Odbor je odlučio i da dosadašnji članovi Otočnog vijeća iz redova Hrvatskog sabora Danici Baričević, Ivanu Dabi i Ivani Marković nastave obnašati svoju dužnost u tom vijeću s obzirom na to da su i dalje zastupnici. Odluka je morala biti provedena jer je u međuvremenu došlo do novog Zakona o otocima prema kojem su u Otočnom vijeću i tri predstavnika Hrvatskog sabora, pa se imenuju osobe koje su u tom vijeću u ovom sazivu.

Izglasan je i prijedlog da se za zamjenika voditelja izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuje saborski zastupnik Igor Peternel, a razriješen je dosadašnji zamjenik Dario Zurovec.

Odbor je povukao točku o prijedlogu Odluke o imenovanju člana ili članice Odbora za obitelj, mlade i sport nakon provedenog javnog poziva zbog usuglašavanja stavova o budućem članu odnosno članici Odbora.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
