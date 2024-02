Sabor u srijedu odlučuje o kandidatu za glavnog državnog odvjetnika Ivanu Turudiću u jeku nezgodnih poruka koje su procurile u javnost, a koje je zadnjih godina razmjenjivao s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac.

Da bi bio imenovan, Turudiću će biti dovoljno 39 glasova zastupnika uz uvjet da Sabor ima kvorum, odnosno da na glasovanju bude pristupno 76 zastupnika. Premijer Andrej Plenković je, unatoč aferi "Di si lipa", ranije najavio da je parlamentarna većina stabilna te da će u Saboru jednoglasno podržati Turudića.

Oporba je zadnjih dana negodovala poručujući da Turudić ne smije doći na čelo DORH-a, a neki su čak pozvali druge zastupnike da ne dižu ruku za njega.

Glavnog državnog odvjetnika Sabor imenuje na mandat od četiri godine, na Vladin prijedlog i uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe. Ako bude izglasan, sudac Viskog kaznenog suda Turudić na čelu DORH-a zamijenit će dosadašnju glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek kojoj mandat istječe u svibnju.

10.50 Beljak: 'HDZ je najgora stvar koja se dogodila Hrvatskoj'

Krešo Beljak zatražio je stanku od deset minuta i poručio da je "HDZ pravomoćno osuđena kriminalna banda kojoj treba zabraniti da ide na izbore".

Meni je drago što je Plenković predložio Turudića za glavnog državnog odvjetnika i što je ustrajao u toj odluci nakon svega što je izašlo u javnosti. Kad gledamo ankete, vidimo da 90 posto ljudi ne podržava ovu priču i čini mi se da 90 posto ljudi je svjesno da se Plenković ogolio do kraja. Dugi niz godina govorim da je HDZ najgora stvar koja se Hrvatskoj dogodila u povijesti. Plenković je potvrdio da je to tako svojim ovih prijedlogom"

10.40 Zekanović: 'Draga Dalijice, jedva čekam da te uberem'. Kekin dobila opomenu

Predsjednik Sabora pozvao je zastupnike da ublaže retoriku te objasnio da im dijeli opomene jer krše Poslovnik.

Hrvoje Zekanović dotaknuo se teme poruka pa poručio da su neke korespodencije koje su izašle u javnost sporne, a druge nisu.

"Na primjer ima jedna koja kaže Dragi Dragane, toliki si mi drag. Draga Dalijice, jedva čekam da te uberem. Napomenuo bih da je nedavno kolegica Orešković nedavno klečala pred Draganom Kovačevićem iz JANAF-a", rekao je zbog čega je dobio opomenu.

Drugu opomenu je dobila i Dalija Orešković, a jednu je zaradio i Željko Reiner. Opomenu je dobila i Ivana Kekin jer je stala u obranu Dalije Orešković te se obrušila na Hrvoja Zekanovića. "Možda vam se ne sviđaju činjenice koje iznosimo, ali kad prozivate Daliju Orešković ovako kako je prozivate, onda je to mizogino", poručila je Kekin.

10.30 Pljušte opomene, Jandroković odbrusio Bauku: 'Sad ću ja vas reducirati'

Nadovezao se Arsen Bauk koji je poručio da je ovoj zemlji Bog dao ljepotu, a da joj je HDZ uzeo radost.

"Tema današnjeg glasanja je Turudić, a ne Dalija Orešković. Nije imao reducirane odnose s ljudima protiv kojih se vode postupci, ali je imao reduciran izričaj na odboru i zato ne može biti glavni državni odvjetnik", poručio je Bauk na što mu je Jandroković odbrusio: "Sad ću vas ja reducirati s jednom opomenom".

10.25 'Ne možete glasati za Turudića i ostati čista obraza'

Za riječ se javio Davorko Vidović koji je također tražio stanku i najavio da će glasati protiv Turudića. "Bit ćemo voajeri i ubuduće jer nećemo dozvoliti da nam se začepe uši i zatvore oči i da nam se stavi prst na usta da ne možemo i ne smijemo govoriti. Za nas je perverzno inzistirati da se na najviše dužnosti stavi čovjek vrlo upitan ne samo po kontaktima s ljudima iz krim miljena, nego i profesionalnom habitusu jer je kontaktirao s ljudima koji su nili predmet istrage i koji ga diskvalificiraju za obavljanje ovakve dužnosti", poručio je.

Dalija Orešković je zatim dodala da je ovo glasanje linija podjele u društvu koju je stvorio HDZ.

"Ovaj razdor je nepomirljiv. Ne možete danas glasati za Turudića i ostati čista obraza. HDZ provodi zločin protiv vlastite države, a Hrvatska je pretvorena u kaljužu", dodala je.

10.15 Svađa u Saboru: 'Vas treba uhititi'

Javio se Ivan Đakić koji se pozvao na povredu Poslovnika prozvavši Grbina za vrijeđane i omalovažavanje zastupnika nazivajući ih kriminalcima.

"Tko o čemu, Peđa o poštenju. Kome ste vratili 7.000 eura koje ste uzeli od Sabora bespravno? Prvi ste kriminalac na redu kad se promijeni državni odvjetnik kojeg treba uhapsiti", rekao je i dobio opomenu.

Nadovezala se Katarina Peović koja je kazala da "nije čudo da Đakić prvi brani Turudića jer dobro zna kako je legalizirao otetu srpsku imovinu". Dodala je da je to krim milje s kojim se Turudić druži, gdje Đakić i sinovi prijete.

Đakić joj nije ostao dužan pa ju je nazvao "moralnom vertikalom" i poručio da bi se svima trebala ispričati i reći kako je "premlatila muža".

Ona mu je odgovorila da nije presuđena nasilnica niti da će to ikada biti, ali mu je poručila da prijeti novinarima te da će završiti u bunkerima nakon čega je Jandroković zatražio da ne spominju obitelj.

10.10 Zahtjevi za stanke prije glasovanja o Turudiću

"Kriminalna organizacija otprije poznata policiji odlučila je na čelo DORH-a staviti osobu povezanu s krim miljeom i da li to ikoga više iznenađuje", rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin pa dodao da njega osobno to ne iznenađuje. "Ali me grozi zbog toga do kolike mjere ste srozali ovu zemlju sada kada vam se broji sitno. Hoćete se osigurati da imate vašeg dečka na vrhu DORH-a koji otvoreno laže, u medijima, radnim tjelima Sabora vjerojatno vama kad se sastajete na partijskim sastancima. Ali vam je svejedno jer znate da će po partijskom zadatku odrađivati što tražite. Odlučili ste skršiti ostatke demokracije u Hrvatskoj. Neće vam uspjeti", dodao je.

Dobio je opomenu jer je prekoračio vrijeme, ali mu je odobren zahtjev za stankom.

10.05 Počela je sjednica, Vidović Krišto: 'Od Sabora radite karikaturu'

U Saboru je počela sjednica koja će odlučiti o sudbini Ivana Turudića, a prva stavka na dnevnom redu je glasovanje o izmjenama zakona o osobnoj iskaznici. Zastupnica Karolina Vidović Krišto na početku se javila zbog povrede poslovnika.

"Povrijeđen je članak 251 poslovnika, nisu se stekli uvjeti za glasovanje. Ovdje nema Plenkovića, Turudića, Skeje, ovdje vidim samo Pupovca. Vaš šef Plenković kaže da su njih četvorica na braniku Hrvatske. Nema uvjeta za glasovanje i nije smiješno jer se rugate hrvatskim građanima i od Saborima radite karikaturu. Osvjedočenu osobu u kriminalu postavljate za glavnog državnog odvjetnika", poručila je Vidović Krišto koju je nakon toga prekinuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković i dao joj opomenu.

Jednoglasno je s 86 glasova usvojen prijedlog zakona o izmjenama zakona o osobnoj iskaznici.

