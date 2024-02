Zastupnici stranke Možemo! dočekali su jutro na Markovom trgu nakon što su cijelu noć prosvjedovali protiv izbora suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika ispred Banskih dvora.

Svoj su prosvjed započeli u utorak u 11 sati i najavili da će tamo ostati sve do početka sjednice Sabora na kojem će se glasati o Turudiću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nastavljamo našu borbu i otpor. I dalje želimo biti glas svih vas koji. nažalost, zato što je Plenković oteo Markov trg, niste mogli biti ovdje. Zahvaljujemo svima vama koji ste jučer cijeli dan i noć dolazili ovdje, donosili nam hranu, kave, vodu, sokove. Vaša solidarnost i ustrajnost nam je puno značila", poručila je dobro raspoložena Sandra Benčić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dodala je da će na Markovom trgu biti sve do 10 sati nakon čega prelaze u sabornicu na glasanje o Turudiću. Prije toga pozvala je građane da pozorno prate tko danas stiže u sabornicu i tko će kako glasati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jer teza koju HDZ pokušava nadmetnuti da su svi isti, danas će u potpunosti biti otklonjena. Pred nama je najvažnije glasovanje u mandatu i točno će se vidjeti tko je uz HDZ, a tko je stvarno opozicija", poručila je Benčić.

Uz nju su u ograđenom dijelu Markova trga s transparentima s "Turudićevim lažima" stajale i druge kolegice iz stranke. Sinoć su im se tamo pridružili brojni građani, kao i drugi članove stranke, a na Markov trg stigao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kao i Dalija Orešković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Među prosvjednicima je i dalje Ivana Kekin koja je ranije za RTL poručila da s Markovog trga prosvjeduju kako bi pokazali Plenkoviću što misle o njegovom cinizmu i kako se ruga građanima ove zemlje.

"On govori da skupljamo političke bodove ovom akcijom i govori da nije važno i irelevantno što su izašle poruke u kojem članica HDZ-a i uskočka superzvijezda Josipa Rimac drugom članu HDZ-a kaže da joj je Turudić rekao da neće biti hapšenja. Ostat ćemo ujutro do 10 i procijeniti što je najbolje napraviti. Jasno nam je što se sprema i kakav je to udar na demokraciju", poručila je Kekin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zastupnici stranke Možemo! noć proveli na Trgu svetog Marka: 'Borba se nastavlja'