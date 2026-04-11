S tržišta se hitno povlači ova mast za oči: U pakiranje slučajno stavili krivu tvar

Tvrtka Medika d.d., distributer lijeka Oxytetracyclin mast za oči 5G (oksitetraciklin), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije 250202 (rok valjanosti 08/2026) tog lijeka.

Povlačenje se provodi do razine ljekarni, što znači da ljekarne moraju prestati s izdavanjem ove serije i vratiti je distributeru.

Postupak povlačenja se provodi kao mjera opreza nakon izvješća iz jedne članice EU. Naime, utvrđeno je da je u jednom pakiranju navedene serije pronađena tuba masti s potpuno drugom djelatnom tvari.

'Prijavite svaku sumnju'

"Budući da se ne može u potpunosti isključiti mogućnost zamjene tijekom sekundarnog pakiranja, preventivno se povlači cijela predmetna serija lijeka. Ostale serije nisu zahvaćene ovim odstupanjem", navode iz HALMED-a.

HALMED podsjeća sve pacijente i zdravstvene radnike da su obvezni prijaviti svaku sumnju na neispravnost ili nuspojavu. Pacijenti se mogu obratiti izravno HALMED-u putem njihovih mrežnih stranica, uz preporuku da se o svemu prethodno posavjetuju s liječnikom.

