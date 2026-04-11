HALMED UPOZORIO /

S tržišta se hitno povlači ova mast za oči: U pakiranje slučajno stavili krivu tvar

S tržišta se hitno povlači ova mast za oči: U pakiranje slučajno stavili krivu tvar
Foto: Shutterstock/Ilustracija

HALMED podsjeća sve pacijente i zdravstvene radnike da su obvezni prijaviti svaku sumnju na neispravnost ili nuspojavu

11.4.2026.
14:45
danas.hr
Tvrtka Medika d.d., distributer lijeka Oxytetracyclin mast za oči 5G (oksitetraciklin), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije 250202 (rok valjanosti 08/2026) tog lijeka.

Povlačenje se provodi do razine ljekarni, što znači da ljekarne moraju prestati s izdavanjem ove serije i vratiti je distributeru.

Postupak povlačenja se provodi kao mjera opreza nakon izvješća iz jedne članice EU. Naime, utvrđeno je da je u jednom pakiranju navedene serije pronađena tuba masti s potpuno drugom djelatnom tvari.

'Prijavite svaku sumnju'

"Budući da se ne može u potpunosti isključiti mogućnost zamjene tijekom sekundarnog pakiranja, preventivno se povlači cijela predmetna serija lijeka. Ostale serije nisu zahvaćene ovim odstupanjem", navode iz HALMED-a.

HALMED podsjeća sve pacijente i zdravstvene radnike da su obvezni prijaviti svaku sumnju na neispravnost ili nuspojavu. Pacijenti se mogu obratiti izravno HALMED-u putem njihovih mrežnih stranica, uz preporuku da se o svemu prethodno posavjetuju s liječnikom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
