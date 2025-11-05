Umro jedan od najistaknutijih hrvatskih snimatelja: Iza sebe ostavlja obitelj koju je neizmjerno volio

S dubokom tugom opraštamo se od našeg dragog kolege i prijatelja Borisa Kavića, koji nas je napustio u 54. godini života.

Boris je bio jedan od najistaknutijih snimatelja svoje generacije — profesionalac na kojeg smo se uvijek mogli osloniti.

S RTL-om je surađivao više od 2 desetljeća, njegova kamera obilježila je neke od najvažnijih trenutaka naše novije povijesti uvijek s naglaskom na ljude i njihove priče.

Borisov smisao za detalje i posvećenost poslu uvijek su činili razliku.

Bio je više od kolege. Bio je oslonac, primjer i prijatelj svima koji su imali privilegiju raditi s njim.

Poznat po svom vedrom duhu i radoznalosti — zbog koje smo se znali našaliti da je i novinar i snimatelj u jednome — ostavio je neizbrisiv trag u redakciji i među svima koji su ga poznavali.

Nedostajat će nam njegova energija, humor i smijeh s kojim je svakodnevno ulazio u redakciju.

Iza sebe ostavlja obitelj koju je neizmjerno volio i o kojoj je uvijek govorio s ponosom.

Odlazak Borisa Kavića nenadoknadiv je gubitak za sve nas.

U ime cijele redakcije izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivao u miru.