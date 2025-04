Voyo u finalu prestižne digitalne nagrade MIXX Awards Croatia

Nakon rekordne 2024. godine, MIXX Awards Croatia se vraća u još većem, hrabrijem i dinamičnijem izdanju! Ovogodišnje izdanje bilježi impresivan rast broja prijavljenih projekata – više od 170 prijava, što predstavlja povećanje od 35% u odnosu na prošlu godinu.

Stručni žiri je odabrao finaliste – a konkurencija nije bila nimalo laka. Među finalistima u dvije kategorije nalazi se i RTL-ova streaming platforma Voyo:

Campaign Effectiveness - Voyo efekt: 90% rasta u godinu dana (RTL Hrvatska)

Tools/Platforms: Effective Use of Data - Podacima do uspjeha u VoD industriji (RTL Hrvatska)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

MIXX Awards Croatia, licenciran od strane IAB Croatia i dio prestižne međunarodne mreže IAB Global, već 15. godinu zaredom postavlja standarde izvrsnosti u digitalnom marketingu. Ova nagrada predstavlja ključni pokazatelj inovacija i kreativnih pomaka u industriji, prepoznajući najbolje među najboljima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svečana dodjela nagrada bit će na novom izdanju Dana komunikacija, koja će se 16. svibnja 2025. održati u Rovinju.