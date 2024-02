General Ivan Korade bio je 5. kolovoza 1995. godine heroj domovine. Nakon što je prošao najteža ratišta u Domovinskom ratu, Korade je razvio hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi. Sudjelovao je Ivan Korade u najljepšim trenucima novije hrvatske povijesti, a nepunih 13 godina kasnije svoju je zemlju zavio u crno i postao jedan od najgorih masovnih ubojica u njezinoj povijesti.

Andrija Jarak ugostio je generala Ljubu Ćesića Rojsa koji mu je ispričao svoje viđenje Koradea.

"Što vam prvo pada na pamet?", pitao je Jarak na početku intervjua.

"Koradea poznajem još iz Rakitja iz 1991. godine", prisjetio se Rojs da je Uskrs padao na 31. ožujka kao što će biti i ove godine.

"Krvavi Uskrs kao što je bio prije 33 godine kad smo se upoznali", rekao je. Odmah mu prolazi kroz glavu da većina tih ljudi ili je pomrla ili poginula u Domovinskom ratu.

"I jedan od prvih koji mi pada na pamet je general Korade, jedan od najvećih junaka i zapovjednika Domovinskog rata", rekao je.

"Neustrašiv, strog i pravedan", tako ga je opisao Rojs. Podsjetio je da se Korade vratio na bojište deset dana nakon što je ostao bez ruke.

Ima trenutaka koje nikada neće zaboraviti

"Puno je lijepih uspomena i nikada neću zaboraviti kako je u Kninu dao izjavu: Predsjedniče, popeli smo se na krov Hrvatske, a kad ga je Tuđman pitao otkud nam zastava rekao je da su to šivali putem", prisjetio se Rojs i naglasio da je po njemu 7. gardijska brigada najudarnija gardijska brigada.

"Ono ljubljenje zastave predsjednika Tuđmana… slobodne i nezavisne hrvatske države. Zato mi je žao što država kad je čovjek obolio nije napravila ništa da se on liječi, danas bi bio živ, ali ja mislim da je bilo u interesu da ga imaju mrtva…", rekao je Rojs.

"I danas bi bio živ, ali ja mislim da je politici tada bilo u interesu da ga mora imati mrtva jer ovo sve što se događalo tih dana, i počinjenje ubojstva…", priča Rojs i govori Jarku neka pogleda na snimkama. Prvo se izvještavalo da je njegov zaštitar ubio, pokušao oteti majku muškaraca koji su pretukli Koradea i njegovog sina u kafiću. Nakon što je Korade ubijen, objavljeno je da je on krivac za zločine.

"Ja sam bio kod obitelji dečka kojemu je baku ubio, njih je uistinu ubio Korade. Meni majka i otac plaču, kažu volio je našeg sina više nego svog sina, stalno ga na koljenu držao kad su vozili traktor. To što je počinio prema baki i unuku… To nije mogao napraviti zdrav čovjek pri svojoj pameti", rekao je Rojs.

Svoje mišljenje objašnjava time što Korade nije mogao uskočiti u onu kuću bez jedne ruke i uvjeren je da nije ubio policajca Marija Kusanića iz Karlovca.

"Ubio je tog dečka koji, jer je bio ispod kreveta kad je ubio baku, ga je vidio i da nema svjedoka, ali Kusanića su 'odradile' službe", Kaže Rojs kojem nije jasno da je tako precizno gađan ispod pancirke, a pogođen je ispod leđa.

Smatra da je supruga trebala tražiti obdukciju

Rojs je predlagao Koradeovoj ženi da traži obdukciju jer su mu mještani rekli da su ga vukli s Petrove gore gdje je, tvrdi Rojs, ubijen.

"Sve je inscenirano jer je narednih dana u Zagreb dolazio predsjednik Bush, a tada su se pripremali za hapšenje Koradea. A, tko će hapsiti generala koji je na Kninsku tvrđavu postavio hrvatski barjak", kaže Rojs. Znao je Korade već da će ga hapsiti, bio je nervozan, Gotovina se skrivao, Norac je u zatvoru i tada su ga trebali mrtvog, a ne živog.

Uvjeren je da se trebala napraviti obdukcija jer bi to potvrdilo da je ubijen iz male blizine lakim oružjem.

Rojs smatra da su mnogi ljudi bili protiv Koradea jer su bili ljubomorni na njega. Bio je junak Domovinskog rata i podigao je barjak na kninsku tvrđavu.

Na pitanje Andrije Jarka je li istina da je Tuđman bio slab na njega jer je Zagorac pa su mu on i Šušak gledali kroz prste zbog njegovih ratnih zasluga kad su ih upozoravali da Korade puca po zagorju, tuče ljude, maltretira…

"Pa, svi smo mi imali zaštitu od predsjednika, ali da smo radili nevaljale stvari, ne bi imali zaštitu, nemojte to prepisivati predsjedniku, da je predsjednik Tuđman ostao živ, poslali bi ga u bolnicu da se liječi", rekao je Rojs i dodao da bi ga oni hospitalizirali.

"Bio je pozvan u Ured predsjednika. On bi se znao kao malo dijete rasplakati", rekao je Rojs. Ispričao je kako su ga kolege znale napiti i ostaviti ga takvog. Onda bi on napravio prometnu, pa bi se pisalo o tome i nastao pravi cirkus.

'Svi su bili ljubomorni na njega'

"To su radili iz ljubomore", rekao je. Ispričao je i da su neki poznanici nakon Koradeove smrti, iz usluge, trebali zaposliti njegovog sina Marija, ali su tražili da promijeni prezime. Nije želio otkriti o kome se radi.

"Nije ni čudo da je i on obolio nakon toga", rekao je. Nakon smrti Koradea ljudi su govorili da ima milijune, a živio je u kući koja ne vrijedi 100 tisuća eura.

"Je li vam žao da niste nešto napravili?", upitao ga je Jarak.

"Žao mi je, osjećam se jadan i nesretan. Pomogao sam mu oko stana na Zelenjaku, pomogao sam mu darovati Mercedes kao zaslugu za sve što je napravio u ratu. Kako mi neće biti žao?", rekao je i dodao da se počeo i od njih distancirati.

"Otišao je pogrešnim vodama. Trebalo je tada.. ne ja, ne mi, nego država, učiniti nešto za čovjeka koji je ostavio veliki obol", rekao je. Rojs bi volio da država istraži zašto su povučeni svi tadašnji specijalci, Kobre i zašto je Kusanić ubijen s leđa ispod pancirke.

"Da ukupna hrvatska javnost zna", kaže Rojs. Objasnio je da misli da je bio psihički bolestan.

"Tko zna što su mu stavljali u alkohol. Napio bi se. On je bio čovjek ko' janje miran, ali kad popije, onda nema kontrole kao što ni jedan pijanica nema. Poslovica kaže, trijezan misli, pijan govori", kaže Rojs.

Na pitanje je li heroj ili zločinac:

"On je za mene junak hrvatskog domovinskog obrambenog rata, a ovo kasnije ograđujem se od toga, to treba istražiti. On je za mene junak nad junacima", objasnio je Rojs.

