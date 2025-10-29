POLITIČKI POTRES /

Kranja desnica pada: Ovom čovjeku otvoren je put da postane prvi gay premijer Nizozemske!

Kranja desnica pada: Ovom čovjeku otvoren je put da postane prvi gay premijer Nizozemske!
×
Foto: Anp, Anp/alamy/profimedia

Izlazna anketa predviđa da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta, ispred Stranku slobode (PVV) krajnje desnice Geerta Wildersa s 25 mjesta

29.10.2025.
22:01
Hina
Anp, Anp/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Centristička stranka D66 na putu je da pobijedi na nizozemskim nacionalnim izborima u srijedu i porazi krajnju desnicu, otvarajući put svom energičnom čelniku Robu Jettenu da postane najmlađi i prvi otvoreno homoseksualni premijer Nizozemske, pokazala je izlazna anketa.

Izlazna anketa predviđa da će D66 osvojiti 27 mjesta u donjem domu parlamenta koji ima 150 mjesta, ispred Stranku slobode (PVV) krajnje desnice Geerta Wildersa s 25 mjesta.

Kranja desnica pada: Ovom čovjeku otvoren je put da postane prvi gay premijer Nizozemske!
Foto: Hollandse Hoogte/shutterstock Editorial/profimedia

Anketa ima marginu pogreške do tri mjesta. Popularnost 38-godišnjeg Jettena porasla je u proteklom mjesecu, dok je vodio kampanju s pozitivnom porukom 'Da, možemo', obećavajući kraj političke ere kojom je dominirao Wilders, pobjednik prethodnih nizozemskih izbora.

Čini se da je kratkotrajno vrijeme Wildersove nacionalističke, antiimigracijske stranke PVV na vlasti za sada završeno, jer su glavne stranke od ljevice do desnice isključile pridruživanje koaliciji s njima.

POGLEDAJTE VIDEO Mojmira: Novo dno dotaknuo je danas Hrvatski sabor

NizozemskaParlamentarni IzboriHomoseksualacKrajnja Desnica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POLITIČKI POTRES /
Kranja desnica pada: Ovom čovjeku otvoren je put da postane prvi gay premijer Nizozemske!