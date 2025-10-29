Riječi majke ubijenog Francuza pogodit će u srce Hrvata: 'Ponekad sam zabrinuta...'

"Moje uspomena na Hrvatsku - Jean-Micheal, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat", knjiga autora Ghislaina Duboisa, o francusko dobrovoljcu koji je poginuo u Domovinskom ratu, predstavljena je u splitskom HNK u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Splitu i tamošnjeg Muzeja Domovinskog rata 6. listopada ove godine. Na predstavljanju knjige bila je i njegova majka Lyliane Fournier i nećak Matheo Nicolier.

"Moj unuk je tu sa mnom. Ja sam isto ponosna jer je on napisao kratki govor o svom stricu kojeg nikad nije upoznao", rekla je i dodala da se unuk brine i za baku i za slučaj strica. Na komentar kako je stric pao za slobodu hrvatskog naroda, majka je rekla:

'Nije on bio jedini'

"Bilo je i drugih branitelja i drugih dragovoljaca i ponekad sam zabrinuta jer se puno govori o Jean-Michellu jer to je dan od branitelja i dragovoljaca. Jean Michelle nije bio jedini", rekla je skromno majka.

Podsjetimo, posmrtni ostaci francuskog dragovoljca Domovinskog rata Jean-Michela Nicoliera, koji je ubijen u pokolju na Ovčari, napokon su pronađeni.

Prije nešto više od mjesec dana obavljena je ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovne grobnice na Ovčari, udaljene stotinjak metara od zloglasnog hangara. Jučer je neslužbeno potvrđeno da je riječ o njemu.