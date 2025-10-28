Neslužbeno doznajemo: Na Ovčari pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, posmrtni ostaci francuskog dragovoljca Domovinskog rata Jean-Michela Nicoliera koji je ubijen u pokolju na Ovčari napokon su pronađeni.

Prije nešto više od mjesec dana obavljena je ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovne grobnice na Ovčari, udaljene stotinjak metara od zloglasnog hangara.

U toj su grobnici pronađeni posmrtni ostaci triju muških osoba, a jedan od njih je Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac koji je život položio za Hrvatsku..

Foto: Udruga dr. Ante Starčević – Tovarnik

Službeni rezultati identifikacije bit će objavljeni sutra, u srijedu, 29. listopada, u 11 sati, u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru kojoj će nazočiti i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

On je 1991. došao je u Hrvatsku i postao pripadnikom HOS-a te se borio u bitci za Vukovar.

Predosjećao je najgore

"Što za vas simbolizira Vukovar?" - "Klaonicu", tako je samo par sati prije smaknuća odgovorio Jean-Michel Nicolier francuskim novinarima. Pred njihove kamere stao je u studenom 1991. u Vukovarskoj bolnici, zaogrnut zelenim ogrtačem i s vidnom dozom nervoze na licu.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Kasnije će francuski novinari tvrditi kako je njihov sunarodnjak iz Vesoula, koji je kao dragovoljac došao braniti Vukovar, predosjećao najgore. "Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile", kazao je tada novinarima Jean-Michel koji je postao jedan od simbola vukovarske patnje.