Neslužbeno doznajemo: Na Ovčari pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera
On je 1991. došao je u Hrvatsku i postao pripadnikom HOS-a te se borio u bitci za Vukovar.
Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, posmrtni ostaci francuskog dragovoljca Domovinskog rata Jean-Michela Nicoliera koji je ubijen u pokolju na Ovčari napokon su pronađeni.
Prije nešto više od mjesec dana obavljena je ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovne grobnice na Ovčari, udaljene stotinjak metara od zloglasnog hangara.
U toj su grobnici pronađeni posmrtni ostaci triju muških osoba, a jedan od njih je Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac koji je život položio za Hrvatsku..
Službeni rezultati identifikacije bit će objavljeni sutra, u srijedu, 29. listopada, u 11 sati, u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" u Vukovaru kojoj će nazočiti i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Predosjećao je najgore
"Što za vas simbolizira Vukovar?" - "Klaonicu", tako je samo par sati prije smaknuća odgovorio Jean-Michel Nicolier francuskim novinarima. Pred njihove kamere stao je u studenom 1991. u Vukovarskoj bolnici, zaogrnut zelenim ogrtačem i s vidnom dozom nervoze na licu.
Kasnije će francuski novinari tvrditi kako je njihov sunarodnjak iz Vesoula, koji je kao dragovoljac došao braniti Vukovar, predosjećao najgore. "Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile", kazao je tada novinarima Jean-Michel koji je postao jedan od simbola vukovarske patnje.