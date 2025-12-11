Studentski obroci ne poskupljuju! Ručak i dalje 0,86 eura: Ravnatelji SC-a otkrili što slijedi

Studentski obrok i smještaj neće poskupjeti, ostaju važeće cijene, izvijestili su ravnatelji Studentskih centara u četvrtak nakon sastanka u Zagrebu te najavili da će prema resornom ministarstvu pokrenuti inicijativu da se pet posto povećaju subvencije za studentske centre.

"Što se tiče pravilnika i subvencionirane prehrane, donesen je zaključak da ćemo krenuti u razgovore oko sastavnica - jela, cjenika i svega ostalog. Poruka studentima je da dokle god je mjera Vlade na snazi, studentski obrok neće poskupjeti i ostaje 0,86 centi. Kao što i za studentski smještaj ostaju trenutačne cijene", rekao je ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu Mario Župan.

Na sastanku na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, zajedno s ravnateljima 12 studentskih centara, razgovaralo se i o inicijativi da se od iduće akademske godine subvencija za studentske centre koja iznosi 31,85 eura, poveća pet posto.

"Odnosno da ministarstvo više sudjeluje prema studentskim centrima jer cijene energenata 'idu gore'", rekao je Župan te dodao da bi iznos, da se poveća, na razini godine bio nekih 900.000 eura za cijelu Hrvatsku. Podsjetio je i da na razini Hrvatske ima oko 14.000 tisuća subvencioniranih mjesta.

Rekonstrukcija paviljona

S obzirom da paviljon 5 i 6 Studentskog doma Stjepan Radić, koji imaju 860 kreveta, idu u rekonstrukciju nakon što završi studentska godina u srpnju, te će studenti jednu akademsku godinu biti bez tih kapaciteta jer je rok za dovršetak radova 12 mjeseci, predloženi su određeni modeli za subvenciju podstanarstva za te studente, najavio je Župan.

Predsjednik Zajednice studentskih centara Nenad Milijaš rekao je da je na sastanku predstavnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iznio mogućnost zapošljavanja stranih radnika od iduće godine.

"O tome ćemo otvoriti novu temu razgovora gdje ćemo iznijeti potrebe studentskih centara za stranim radnicima i gdje ćemo sjesti zajedno s ministarstvom i vidjeti koje su to mogućnosti", dodao je.

"S jedne strane, imamo studente kojima iz godine u godinu dižemo studentski standard. S druge strane, imamo radnike o čijem standardu također moramo skrbiti. I tu moramo voditi brigu da i jedni i drugi budu zadovoljni", kazao je Milijaš, uz napomenu da radnici SC-s ne primaju plaću iz proračuna.

"Oni se financiraju iz naših prihoda. Naši prihodi su prehrana, smještaj i obavljanje studentskih poslova, odnosno posredovanje u obavljanju studentskih poslova", podsjetio je.

Također, istaknuo je da je za iduću godinu ostao za riješiti Pravilnik za prehranu kako bi studenti dobili moderniju i raznolikiju prehranu te kalkulatore s nutritivnim vrijednostima i alergenima.

