Raspored svih Game Changer događanja u 2026.: Otvara se dosad najveće poglavlje!

Game Changer nastavlja svoju europsku ekspanziju s najambicioznijim planom dosad!

Pripremite se za godinu prepunu inspiracije, tehnologije, kreativnosti i pozitivnih promjena. Game Changer ponovno otvara svoja vrata u ključnim europskim gradovima – Londonu, Zagrebu, Ljubljani, Tivtu i Italiji – a novo, uzbudljivo poglavlje bit će ispisano u ožujku u Zürichu kao novoj destinaciji, u kojoj započinju događanja u aktualnoj godini. U nastavku saznajte zašto će Game Changer 2026. biti veći, snažniji i utjecajniji nego ikad prije.

ZÜRICH

Krajem 2025. godine, iz Game Changer tima najavljena je šesta stalna destinacija konferencije - Švicarska! Ulaskom na jedno od najinovativnijih i najstabilnijih tržišta u Europi, Game Changer dodatno će ojačati svoju poziciju kao najbrže rastući super-ekosustav posvećen novim tehnologijama, digitalnoj transformaciji, održivom razvoju i kreativnim industrijama. Švicarska, kao globalno središte inovacija, financija, urbanih rješenja i high-tech industrija, predstavlja idealnu pozornicu za format koji okuplja lidere, vizionare, startupe, investiture i one koji mijenjaju igru iz cijele Europe. Prvi Game Changer Switzerland planiran je za ožujak 2026. godine.

Foto: Game Changer

LONDON

Nakon premijernog izdanja 2025. godine, drugo izdanje Game Changer konferencije u Londonu zakazano je za 11. svibnja 2026. Selimo se u prestižni Mayfair - epicentar globalnih financija i luksuznog poslovanja, gdje se susreću moć, kreativnost i inovacija. Ove godine fokus konferencije bit će na primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, s praktičnim strategijama, inovativnim alatima i inspirativnim razgovorima s liderima koji već oblikuju industrije.

Foto: Game Changer

TIVAT

Game Changer Montenegro Festival po drugi put stiže u Tivat od 18. do 20. lipnja 2026., okupljajući globalne lidere iz područja tehnologije, investicija, poslovanja, umjetne inteligencije, blockchaina i budućnosti industrija — sve u jednom od najekskluzivnijih europskih odredišta. Smješten između Jadranskog mora i impresivnih planinskih krajolika, Tivat se ubrzano razvio u simbol modernog Crne Gore, grad u kojem se strateške investicije, suvremena infrastruktura i profinjeni stil života susreću s dugoročnom vizijom. U njegovu središtu nalazi se Porto Montenegro, marina svjetske klase i međunarodno središte koje privlači investitore, poduzetnike, inovatore i donositelje odluka koji aktivno stvaraju sljedeću generaciju poslovanja i tehnologija. Tijekom tri dana Porto Montenegro pretvorit će se u dinamičan festival ideja i kapitala. Game Changer Montenegro Festival dokazuje da budućnost tehnologije i investicija ne nastaje samo u konferencijskim dvoranama - ona se događa uz more.

Foto: Samardzic Milos

ZAGREB

Krajem godine Game Changer tim ubacuje u petu brzinu i po peti put se vraća u Zagreb, 15. listopada 2026. – na mjesto gdje je sve počelo. Sudionike očekuje dan ispunjen inspiracijom, pomicanjem granica i vizijama koje oblikuju budućnost industrija. Na konferenciji će se okupiti najznačajnija imena domaćeg poslovnog i tehnološkog sektora, uključujući AI stručnjake, gaming industriju, big data znanstvenike, digitalne divove i predstavnike kreativnih industrija. Posjetitelje, osim vrhunskih govornika, očekuje i zanimljiva digitalna izložba, atraktivan expo prostor za umrežavanje i razmjenu ideja, kao i slavljenički after party.

Foto: Game Changer

ITALIJA

Game Changer Italija vraća se 30. listopada sa svojim drugim izdanjem, okupljajući one koji ne čekaju promjene, već ih aktivno dizajniraju. Uz visoko angažiranu publiku studenata, poduzetnika i inovatora, konferencija stvara okruženje u kojem se učenje, umrežavanje i inspiracija neometano isprepliću - na pozornici, u expo zoni i tijekom cijelog dana. U Italiji 2026. istražit e se ideje koje redefiniraju način na koji učimo, radimo, stvaramo i rastemo, uključujući teme poput umjetne inteligencije, održivosti kao dugoročnog načina razmišljanja, kreativnosti kao strateške prednosti i poduzetništva vođenog svrhom.

Foto: Game Changer

LJUBLJANA

Slovenija će 23. studenoga 2026. ponovno postati središnje mjesto susreta europske tehnologije, poslovnih inovacija i ideja nove generacije. Nakon tri rekordna izdanja koja su preoblikovala regionalni tehnološki krajolik, Game Changer se vraća u Ljubljanu snažniji, hrabriji i ambiciozniji nego ikad. Game Changer Ljubljana 4.0 ponovno će okupiti globalne tehnološke lidere i vizionare, investitore i startup ekosustave, korporativne donositelje odluka, međunarodne industrijske stručnjake, medije, akademsku zajednicu i institucije. Uz očekivanih više od 1.200 sudionika, ovo će biti najveće izdanje Game Changer događanja u Sloveniji do sada.

Foto: Game Changer

Sve novosti pratite na službenoj web stranici.