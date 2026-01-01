Raspored svih Game Changer događanja u 2026.: Otvara se dosad najveće poglavlje!
U nastavku saznajte zašto će Game Changer 2026. biti veći, snažniji i utjecajniji nego ikad prije
Game Changer nastavlja svoju europsku ekspanziju s najambicioznijim planom dosad!
Pripremite se za godinu prepunu inspiracije, tehnologije, kreativnosti i pozitivnih promjena. Game Changer ponovno otvara svoja vrata u ključnim europskim gradovima – Londonu, Zagrebu, Ljubljani, Tivtu i Italiji – a novo, uzbudljivo poglavlje bit će ispisano u ožujku u Zürichu kao novoj destinaciji, u kojoj započinju događanja u aktualnoj godini. U nastavku saznajte zašto će Game Changer 2026. biti veći, snažniji i utjecajniji nego ikad prije.
ZÜRICH
Krajem 2025. godine, iz Game Changer tima najavljena je šesta stalna destinacija konferencije - Švicarska! Ulaskom na jedno od najinovativnijih i najstabilnijih tržišta u Europi, Game Changer dodatno će ojačati svoju poziciju kao najbrže rastući super-ekosustav posvećen novim tehnologijama, digitalnoj transformaciji, održivom razvoju i kreativnim industrijama. Švicarska, kao globalno središte inovacija, financija, urbanih rješenja i high-tech industrija, predstavlja idealnu pozornicu za format koji okuplja lidere, vizionare, startupe, investiture i one koji mijenjaju igru iz cijele Europe. Prvi Game Changer Switzerland planiran je za ožujak 2026. godine.
LONDON
Nakon premijernog izdanja 2025. godine, drugo izdanje Game Changer konferencije u Londonu zakazano je za 11. svibnja 2026. Selimo se u prestižni Mayfair - epicentar globalnih financija i luksuznog poslovanja, gdje se susreću moć, kreativnost i inovacija. Ove godine fokus konferencije bit će na primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, s praktičnim strategijama, inovativnim alatima i inspirativnim razgovorima s liderima koji već oblikuju industrije.
TIVAT
Game Changer Montenegro Festival po drugi put stiže u Tivat od 18. do 20. lipnja 2026., okupljajući globalne lidere iz područja tehnologije, investicija, poslovanja, umjetne inteligencije, blockchaina i budućnosti industrija — sve u jednom od najekskluzivnijih europskih odredišta. Smješten između Jadranskog mora i impresivnih planinskih krajolika, Tivat se ubrzano razvio u simbol modernog Crne Gore, grad u kojem se strateške investicije, suvremena infrastruktura i profinjeni stil života susreću s dugoročnom vizijom. U njegovu središtu nalazi se Porto Montenegro, marina svjetske klase i međunarodno središte koje privlači investitore, poduzetnike, inovatore i donositelje odluka koji aktivno stvaraju sljedeću generaciju poslovanja i tehnologija. Tijekom tri dana Porto Montenegro pretvorit će se u dinamičan festival ideja i kapitala. Game Changer Montenegro Festival dokazuje da budućnost tehnologije i investicija ne nastaje samo u konferencijskim dvoranama - ona se događa uz more.
ZAGREB
Krajem godine Game Changer tim ubacuje u petu brzinu i po peti put se vraća u Zagreb, 15. listopada 2026. – na mjesto gdje je sve počelo. Sudionike očekuje dan ispunjen inspiracijom, pomicanjem granica i vizijama koje oblikuju budućnost industrija. Na konferenciji će se okupiti najznačajnija imena domaćeg poslovnog i tehnološkog sektora, uključujući AI stručnjake, gaming industriju, big data znanstvenike, digitalne divove i predstavnike kreativnih industrija. Posjetitelje, osim vrhunskih govornika, očekuje i zanimljiva digitalna izložba, atraktivan expo prostor za umrežavanje i razmjenu ideja, kao i slavljenički after party.
ITALIJA
Game Changer Italija vraća se 30. listopada sa svojim drugim izdanjem, okupljajući one koji ne čekaju promjene, već ih aktivno dizajniraju. Uz visoko angažiranu publiku studenata, poduzetnika i inovatora, konferencija stvara okruženje u kojem se učenje, umrežavanje i inspiracija neometano isprepliću - na pozornici, u expo zoni i tijekom cijelog dana. U Italiji 2026. istražit e se ideje koje redefiniraju način na koji učimo, radimo, stvaramo i rastemo, uključujući teme poput umjetne inteligencije, održivosti kao dugoročnog načina razmišljanja, kreativnosti kao strateške prednosti i poduzetništva vođenog svrhom.
LJUBLJANA
Slovenija će 23. studenoga 2026. ponovno postati središnje mjesto susreta europske tehnologije, poslovnih inovacija i ideja nove generacije. Nakon tri rekordna izdanja koja su preoblikovala regionalni tehnološki krajolik, Game Changer se vraća u Ljubljanu snažniji, hrabriji i ambiciozniji nego ikad. Game Changer Ljubljana 4.0 ponovno će okupiti globalne tehnološke lidere i vizionare, investitore i startup ekosustave, korporativne donositelje odluka, međunarodne industrijske stručnjake, medije, akademsku zajednicu i institucije. Uz očekivanih više od 1.200 sudionika, ovo će biti najveće izdanje Game Changer događanja u Sloveniji do sada.
Sve novosti pratite na službenoj web stranici.