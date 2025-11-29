Radno vrijeme trgovina ove nedjelje: Donosimo detaljan popis

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje.

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Neradna je nedjelja u svim trgovinama Kauflanda osim trgovine Osijek Retfala, Svilajska ulica 37 i trgovine Lučko, Ventilatorska cesta 1, Lučko.

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra radit će svake nedjelje do kraja godine.

CITY CENTAR ONE - Ove nedjelje oba zagrebačka City Centra One rade.

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovine Tower centra su otvorene ove nedjelje.

OSIJEK

MALL OSIJEK - Trgovine u ovom trgovačkom centru će ove nedjelje biti otvorene.

