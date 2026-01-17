Niste stigli kupiti sve namirnice? Evo koje su trgovine otvorene ove nedjelje
Donosimo detaljan popis radnog vremena trgovina, pekara i trgovačkih centara ove nedjelje
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje.
TRGOVINE
KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.
LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.
TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.
KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.
SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.
PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.
PEKARNICE
MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.
DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.
PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
TRGOVAČKI CENTRI
ZAGREB
ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u siječnju.
CITY CENTAR ONE - Ove nedjelje ne radii niti City Centar one West, niti City Centar one east.
SPLIT
JOKER - U mjesecu siječnju 2026. sve nedjelje i praznici u Jokeru su neradni.
MALL OF SPLIT - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.
RIJEKA
TOWER CENTAR RIJEKA - U siječnju 2026. sve su nedjelje neradne.
ZTC - ZTC Rijeka ove nedjelje ne radi.
OSIJEK
MALL OSIJEK - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.
PORTANOVA - Portanova ne radi ove nedjelje.
