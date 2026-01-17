FREEMAIL
Niste stigli kupiti sve namirnice? Evo koje su trgovine otvorene ove nedjelje

Niste stigli kupiti sve namirnice? Evo koje su trgovine otvorene ove nedjelje
Foto: Damir Spehar/pixsell

Donosimo detaljan popis radnog vremena trgovina, pekara i trgovačkih centara ove nedjelje

17.1.2026.
15:40
danas.hr
Damir Spehar/pixsell
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje.

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene svake nedjelje u siječnju.

CITY CENTAR ONE - Ove nedjelje ne radii niti City Centar one West, niti City Centar one east. 

 

SPLIT

JOKER - U mjesecu siječnju 2026. sve nedjelje i praznici u Jokeru su neradni.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.

 

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - U siječnju 2026. sve su nedjelje neradne.

ZTC - ZTC Rijeka ove nedjelje ne radi. 

 

OSIJEK

MALL OSIJEK - Trgovački centar ne radi ove nedjelje.

PORTANOVA - Portanova ne radi ove nedjelje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Svaka četvrta trgovina krši pravila: Predstavnik trgovaca otkriva razloge

