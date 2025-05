Radnici Jamnice, Zvijezde i Pik Vrbovca u štrajku: U Srbiji može - u Hrvatskoj ne

Zaposlenici Fortenovinih kompanija Jamnica plus, Zvijezda plus i PIK Vrbovec od danas su u štrajku, nakon što se na referendumu oko 2400 radnika izjasnilo za to.

Do štrajka je došlo nakon višemjesečnih i neuspjelih pregovora radi produljenja kolektivnog ugovora i sklapanja novog dodatka kolektivnom ugovoru, priopćili su iz Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (Sindikat PPDIV-a Hrvatske).

"Radnici i članovi Sindikata odlučno žele kolektivni ugovor koji im garantira isplatu materijalnih prava koja su imali do sada (božićnice, regresa, naknade troškova prijevoza, naknade za topli obrok, dodatak za minuli rad, otpremnine u slučaju otkaza ugovora o radu i radi odlaska u mirovinu i ostalo), kao i povećanje plaća", rekli su iz Sindikata.

'Otvoreno priopćili da ne žele sklopiti novi dodatak'

Dodali su i da su vlasnici i uprava kompanije otvoreno priopćili da ne žele sklopiti novi dodatak kolektivnom ugovoru, iako su se potpisivanjem protokola obvezali na pregovaranje u dobroj vjeri s namjerom dogovora oko kolektivnog ugovora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Štrajk se simbolično odvija pod imenom 'U Srbiji može - u Hrvatskoj ne!'. Razlog tomu je što je u tvrtki Dijamant, također u sustavu Fortenova, produžen kolektivni ugovor te su za radnike u Srbiji zadržana i povećana određena materijalna prava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sindikati u obrazovanju zaprijetili štrajkom: 'Sada je loptica na Ministarstvu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa