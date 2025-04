Nakon profesora, hoće li i odgojitelji u štrajk? 'Ako se problem ne može riješiti za stolom...'

Nakon vala štrajkova u školama, prosvjed odgoijitelja u vrtićima. Nezadovoljni su plaćama, ali i sve većim brojem zapošljavanja nestručnog kadra. Postoji li rješenje? Razgovarali smo s predsjednicom Udruge Sidro Katarinom Turković Gulin.

Ministar Radovan Fuchs pozvao je sve osnivače vrtića da poštuju zakon i državni i pedagoški standard. S druge strane gradonačelnici uvjeravaju da oni rade sve za boljitak predškolskog sustava, vi u te izjave ne vjerujete. Koje je onda, po vama rješenje?

Mi smo prije svega malo skeptični na ove izjave ministra i njegove dopise zato što godinama postoji isti zakon, godinama postoji pedagoška inspekcija koja je već odavno trebala imati provjeru i uvesti reda u te zakone i provedbu. Međutim to se nije dogodilo. to se dogodilo kada smo mi najavili ovaj prosvjed. Dva dana nakon toga ministar je poslao punu podršku našoj inicijativi i uputio je jedan vrlo, vrlo oštar, čak i prijeteći dopis prema osnivačima.

Osnivači su nam se javili i kažu da su vrlo nezadovoljni time jer oni komuniciraju s ministarstvom već dugo vremena i jasno govore da njihovi proračuni, njihove proračunske mogućnosti nisu takve da bi zapravo mogli provesti sve propise kako bi trebalo biti. Neko osnivači izjašnjavaju da su spremni zatvoriti vrtiće i spremni su dati u najam pa neka netko drugi provodi rani predškolski odgoj i obrazovanje. To je nešto što naravno niti žele osnivači, a pogotovo ne mi.

Koje je onda rješenje?

Ministarstvo je na potezu, a mi smo predali ministarstvu tamo 18. ožujka jedan prijedlog izmjene modela financiranja. Država naprosto mora odlučiti hoće li i može li imati rani predškolski odgoj i obrazovanje onakav kakav on treba biti i mora pronaći sredstva. Sada ova sredstva koja država ulaže u vrtiće, kroz uredbu o fiskalnoj održivosti. Nažalost to je nedostatno i nepravedno podijeljeno na jedinice lokalne samouprave i to ne donosi nikakva rješenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko je danas zaista zahtjevno raditi u vrtićima?

Izuzetno zahtjevno. Udruga Sidro dobiva dnevno stotinjak, pa čak i dvjesto poziva, mailova, javljaju nam se ljudi. Opterećenost je izuzetno velika, a to opterećenje proizlazi iz činjenice da mi radimo s dvostruko većim brojem djece. Vrlo često u tako prekovremenim satima da se to kroz tjedan smatra duplom smjenom. Ti se prekovremeni sati ne plaćaju, ne možemo uzeti slobodne dane za to jer nema tko raditi i ne da krpamo taj cijeli sustav našim entuzijazmom nego smo mi na rubu snaga. Danas smo to jasno rekli, ali mi to govorim već godinama i to nisu nikakvi novi problemi koji su se pojavili sada ni od kud, kao što to ministarstvo na neki način sa svojom porukom prema nama i tom podrškom, kažem, mislimo da nije iskreno i zaista nije svrsishodna. Jednostavno, ne događa se ništa gdje bismo mi bili uvjereni i sigurni da će se promijeniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što onda sada, nakon današnjeg prosvjeda, koji su vaš daljnji koraci?

Mi smo dali vrlo jasne zahtjeve, naših šest zahtjeva je apsolutno jasno, vrlo, vrlo konkretno i čekamo da ministarstvo odgovori što ćemo dalje. Znači ovisi o njima. S obzirom na to da ministar obrazovanja najavio u tom dopisu, a i u našoj podršci koju je izrazio, da ako nam zaista plaće nisu prema zakonu i ako se ne poštuju propisi da smo mi slobodni ići na sud i sudskim putem tražiti svoja prava. Dakle, ministar na neki način potvrđuje da je to tako, da mi zaista jesmo u pravu pa onda iz toga proizlazi da bi naši partneri sindikati, dakle sindikat koji je u inicijativi bez problema mogao organizirati štrajk. Evo mi smo imali prošlu godinu, odnosno oni su organizirali, a mi podržali štrajk koji se dogodio na Biogradu na moru, Slunju i Vrsaru.

Kada bi bio taj štrajk onda?

To vam ne mogu govoriti dok ne vidimo što će reći ministarstvo i ne mogu uopće reći da će biti štrajka. Dakle na njima je potez. Ako se ne može riješiti to za stolom, onda će se rješavati drugim akcijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa