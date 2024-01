FOTO: NEDJELJNA IDILA / Prvi ovogodišnji snijeg zabijelio je Sljeme: Vrh Medvednice odiše zimskom atmosferom

Vrh Medvednice, Sljeme odiše zimskom atmosferom nakon što je pao prvi ovogodišnji snijeg. Hrvatsku u nedjelju očekuje oblačno vrijeme s povremenom kišom koja će u unutrašnjosti, uz pad temperature, prijeći u susnježicu i snijeg najprije u gorju, a u nizinama u drugom dijelu dana, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (HDMZ). Stvaranje snježnog pokrivača vjerojatno je uglavnom u gorju. Na Jadranu će glavnina kiše pasti u prvom dijelu dana, a popodne su moguća kraća sunčana razdoblja. Vjetar na kopnu bit će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, ponegdje i s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, pa je duž obale sjevernog Jadrana vjerojatan snijeg nošen vjetrom. U Dalmaciji još prijepodne puhat će jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti kretat će se od 4 do 9 stupnjeva, popodne u osjetnom padu, a na Jadranu najviša od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.