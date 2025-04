Pljušte reakcije na uhićenje Mile Kekina: 'Potrebne su nam institucije koje ne djeluju prigodno'

U današnjoj USKOK-ov akciji uhićen je glazbenik Mile Kekin. Sumnja se na malverzacije s nekretninama, točnije riječ je o Općini Buje i kući Mile Kekina.

Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević komentirao je uhićenje, kaže da je bitan kontekst i podsjeća da se baš u petak u Hrvatskom saboru glasa o nepovjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću. "Baš se danas policija nađe u stanu bivše predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin, koja ga je često kritizirala", rekao je Tomašević.

"To ne može biti slučajno. Uvjeren sam da u slučaju Mile Kekina nema ništa, ali on će to dokazati. Cilj je blatiti - ključno je da se to događa danas, kada se glasa o Turudićevom povjerenju. Kada se glasa o njegovom povjerenju, on to radi", rekao je Tomašević.

Reakcija premijera

"Gdje ide ova država, ako se na dan glasanja o povjerenju pošalje policija u stan saborske zastupnice?", pita se Tomašević.

Premijer Andrej Plenković jutros je bio na otvaranju kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici. Na pitanje o uhićenju Mile Kekina, rekao je kratko: "Ne znam ništa o tome".

Grmoja: 'Turudić je najmoćnija osoba u državi'

Saborski zastupnik Nikola Grmoja (MOST) komentirao je da su nam potrebne institucije koje ne djeluju prigodno, neovisno o stranačkom dresu i političkim preferencijama.

Rekao je da je glavni državni odvjetnik najmoćnija osoba u državi i da on može birati koji će predmet kada izvući, a koji će gurnuti u ladicu.

"Ivan Turudić u proteklih godinu dana nije se bavio ni jednim visokopozicionarim HDZ-ovcem. Ovo je poruka građanima. Koliko je samo kaznenih prijava u ladicama DORH-a po pitanju kojih se ništa nije napravilo", komentirao je Grmoja.

Mlinarić: 'Zašto se čekalo?'

Tajming uhićenja sporan je i za saborskog zatupnika Stipu Mlinarića (DP). "Dojma sam da kad se uhićenja čine prije nekih izbora, ljudi gube povjerenje u institucije. Kao da netko pokušava utjecati na nešto. Ne kažem da je to slučaj, samo kažem dojam. Ne veselim se uhićenjima, nisam ni kad je bio uhićen Vili Beroš, ali svi moraju odgovarati ako imaju za što. Postavlja se pitanje može li se to napraviti prije ili poslije izbora. Nije se to dogodilo danas, bilo je davno. Zašto se čekalo? Što se radilo dosad? Imam dojam kao da se to radi zbog skretanja pozornosti. Ali, ponavljam, neka svatko dokazuje nevinost pred sudovima".

