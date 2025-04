Tomašević nakon uhićenja Kekina sazvao izvanrednu presicu: 'Ovo nije slučajno'

Nakon što je u petak uhićen glazbenik Mile Kekin, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sazvao je izvanrednu konferenciju za medije.

Tomašević kaže da je bitan kontekst i podsjeća da se baš u petak u Hrvatskom saboru glasa o nepovjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću. "Baš se danas policija nađe u stanu bivše predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin, koja ga je često kritizirala", rekao je Tomašević.

'Nije slučajno'

"To ne može biti slučajno. Uvjeren sam da u slučaju Mile Kekina nema ništa, ali on će to dokazati. Cilj je blatiti - ključno je da se to događa danas, kada se glasa o Turudićevom povjerenju. Kada se glasa o njegovom povjerenju, on to radi", rekao je Tomašević.

"Gdje ide ova država, ako se na dan glasanja o povjerenju pošalje policija u stan saborske zastupnice?", pita se Tomašević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa