Ova žena pokreće čudo: Branka najavila topove u Zrinu! 'Bit će veliko, jako, ponosno'

O njemu govori kao da je Hollywood, a u selu ih je samo sedmero, a ona je prva katolička župljanka nakon 83 godine.

"Nema veze", reći će ona i, kao da popravlja krunu na glavi, s ponosom otkriva što sprema u povijesnom mjestu i rodnoj kolijevci slavne loze hrvatskih plemića Zrinskih:

Kod ruševina stare slave, između zidina Zrinskih i u tišini Banovine, ove godine uskoro se sprema obilježavanje velike obljetnice - 350 godina od pogibije Zrinskih i Frankopana, kao i 460 godina od pogibije Nikole Šubića Zrinskog. Branka je najavila Zrinfest u velikom izdanju.

I kako to Branka Ćubelić Dembić najavljuje: "Bit će veliko, jako, ponosno!"

Branku smo upoznali još ranije, kada je gostovala u našem podcastu "Ideje na stolu". Ova žena nevjerojatne energije vratila se iz Australije, u koju je odselila kad je bila šestogodišnja djevojčica. U dalekom svijetu ostvarila se, postala majka i baka, a onda su je korijeni povukli nazad, u rodno mjesto svog oca, gdje je pokrenula sasvim posebnu priču zbog koje danas u Zrin dolaze ljudi i s drugih kontinenata - iz Amerike i Australije.

Oživljavanje povijesti na Dan državnosti

Ove godine veliku manifestaciju organizira na Dan državnosti, 30. svibnja, i kaže – na jedan dan vrijeme će stati. Pod zidinama drevne utvrde Zrinskih ponovno će odjeknuti zvuci prošlih stoljeća, čut će se pucnji mušketa i topa, zavijorit će se stijegovi povijesnih postrojbi, a među kamenim zidinama ponovno će oživjeti duh slavne obitelji Šubić Zrinski.

Foto: Privatni album

Branka je odlučila vratiti sjećanje na Zrin i, iako je prva župljanka nakon 83 godine, ponovno vratiti ljude u to povijesno mjesto. Pokrenula je manifestacije, a potiho se nada i da će se vratiti život, obitelji i naseliti neke nove mladosti.

Na ovaj poseban dan otkriva nam da će posjetitelje na vratima starog dvorca dočekati Nikola i Katarina Zrinski, koje će oživjeti glumci u povijesnim kostimima.

Koncert, radionice, igraonice na Danu Zrinskih

Posjetitelje će sigurno oduševiti i povijesni pucanj iz topa, a duh prošlosti vratit će povijesne postrojbe iz Hrvatske i Mađarske. Bit će tu Frankopanska straža Grobnik, Zrinska garda Čakovec, Zrinski vitezovi Siget iz Mađarske te Red Nikole Zrinskog iz Pečuha, također iz Mađarske.

Fest donosi i koncert klasične glazbe koji će se održati u povijesnom ambijentu, a Zrin će na jedan dan postati velika pozornica srednjovjekovnog života. Ako vas put toga dana namjeri u Zrin, što možete očekivati?

Foto: Privatni album

Tko želi, imat će priliku naučiti pisati glagoljicom, a tko poželi biti junak, moći će odabrati luk i strijelu. Otkrivat će se i priče o kovanju starog novca u kovnici u Gvozdanskom, a oni koji požele naučiti još koju vještinu moći će saznati kako se filca vuna.

I naravno, bit će tu i jela, pića i bogata ponuda OPG-ovaca."Dani Zrinskih održavaju se upravo na Dan državnosti Republike Hrvatske — što može biti ljepši način proslave nego povratak korijenima, povijesti i junacima koji su stoljećima branili hrvatsku zemlju i identitet? Ovo neće biti samo manifestacija. Ovo će biti povratak u vrijeme ponosa, hrabrosti i slavne hrvatske povijesti", istaknula je Branka.

A što je od Zrinskih do danas ostalo u netaknutoj prirodi i tišini Banovine?

"Tu su ostaci stare gotičke crkve iz 13. stoljeća, vjerujemo da je tu pokopan Nikola III., otac Nikole Šubića Zrinskog. Zadnji Zrinski koji je ovdje bio je Nikola Šubić Zrinski, koji je bio kršten u istoj toj crkvi. Nažalost, od tvrđave je ostalo vrlo malo, tek nekoliko zidova", rekla je. Upravo tu održat će se cijela manifestacija.

Foto: Net.hr

Očekuje puno gostiju, a već je lani privukla brojne posjetitelje, čak i iz cijelog svijeta, na prvom Festivalu lavande u Zrinu. Naime, Branka je po povratku iz Australije krenula u sasvim ozbiljnu misiju. Osim što je počela otkupljivati svoju djedovinu koja je bila konfiscirana u vrijeme bivše države, odlučila je riječi pretočiti u djela pa je zasadila 10 tisuća sadnica lavande i pokrenula festival.

Ove godine održat će se 4. srpnja, a u festivalu vidi pokretačku snagu ruralnog turizma na Banovini.

"Htjeli smo dovesti ljude, organizirali smo natjecanje u branju lavande, bit će ga i ove godine. Nagrada? Parovi koji poberu najviše lavande osvajaju nagradni odmor u hotelima na Jadranu, dva noćenja na moru s doručkom", otkriva uz zarazni osmijeh.

I samo da se zna – bez obzira na to koliko sunce prži, lavanda se bere dva sata, nagrada se mora i zaraditi. Bit će tu i radionica za djecu, sigurno i dobrog čobanca, glazbe i veselja.

U razgovoru nam otkriva i koje su to emocije kad netko na ovakva događanja stigne u Zrin.

"Dolaze potomci iz Australije, Amerike i Kanade - traže svoje korijene. Ali tu nema kafića ni trgovine. Ipak, pronađu ljubav i nas nekoliko entuzijasta koji neumorno želimo vratiti sjećanje na Zrin i njegovu veliku povijest", otkriva Branka.