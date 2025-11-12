Protiv petorice s područja Osijeka pokrenuta istraga zbog dilanja kokaina, otkriveni detalji

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave osječko-baranjske, donio rješenje o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana (1980., 1978., 1997., 1974., 1973.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštenog posjedovanja, proizvodnje i trgovine drogom u sastavu zločinačkog udruženja te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestili su iz USKOK-a u srijedu.

Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od travnja 2024. godine do 11. studenoga 2025. u Osijeku, Belišću, Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj i Sloveniji, I. okr. okupio i povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike te više drugih osoba s područja Hrvatske i Slovenije s ciljem kontinuirane nabave, prijevoza, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina.

U realizaciji navedenog cilja I. okr. je sa zasad neutvrđenim osobama iz Slovenije i Zagreba dogovarao nabavu većih količina kokaina te odlazio u Sloveniju radi plaćanja kokaina.

Pronađeno i oružje

Potom je, nakon što je kokain dopremljen u Zagreb i Osijek, angažirao II. okr. za njegovo preuzimanje, skrivanje i isporuku na dogovorene lokacije. Pritom su IV. i V. okr., u dogovoru s I. okr., osigurali automobil za skriveni prijevoz droge. Za preuzimanje i daljnju preprodaju droge u Osijeku I. okr. je angažirao III. okr., dok je s II. okr. dio droge dalje preprodavao.

Na opisani način I. okr. je nabavio najmanje 1,5 kilograma kokaina, od čega je dio droge u dogovoru i zajedno s II. i III. okr. preprodao, a 395,75 grama kokaina je držao kod sebe radi daljnje preprodaje. Osim toga je kod II. okr. pretragom pronađeno 53,6 grama kokaina namijenjenog neovlaštenoj prodaji.

Također se osnovano sumnja da je I. okr. 24. srpnja 2025. u Belišću u obiteljskoj kući i garaži koju koristi, suprotno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, neovlašteno držao šest pištolja od kojih su dva automatska, dvije puške od kojih je jedna automatska, laser za ciljanje i 281 komad pripadajućeg streljiva.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

Oglasila se i policija

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU osječko baranjske u suradnji s policijskim službenicima PU zagrebačke i PU vukovarsko-srijemske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje nad više osoba s područja Osijeka, Belišća, Zagreba i Županje i utvrdili postojanje osnove sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 45-godišnjak iz Belišća okupio i povezao u zajedničko djelovanje 47-godišnjaka iz Županje, 28-godišnjaka iz Osijeka, 51-godišnjaka iz Osijeka, 52-godišnjaka iz Zagreba i više drugih osoba s područja Hrvatske i Slovenije, kako bi kontinuirano nabavljali, prevozili, skrivali, a potom dalje preprodavali kokain.

Jučer su obavljene pretrage osoba, domova i drugih prostora te osobnih vozila kojima se koriste osumnjičenici.

Osumnjičenici su 12. studenoga predani pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena je USKOK-u.

