FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HITNE DOKAZNE RADNJE /

Akcija USKOK-a u Zagrebu i Slavoniji: Razbijeno zločinačko udruženje, pala petorica

Akcija USKOK-a u Zagrebu i Slavoniji: Razbijeno zločinačko udruženje, pala petorica
×
Foto: Rtl

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

11.11.2025.
12:36
Hina
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policijska uprava osječko-baranjska po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u utorak provodi uhićenja i hitne dokazne radnje.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga. RTL Danas doznaje da je ukupno uhićeno pet ljudi. 

Preprodavali kokain? 

Prema neslužbenim informacijama, sumnjiči ih se za preprodaju kokaina. 

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak

DrogaUskokUhićenja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HITNE DOKAZNE RADNJE /
Akcija USKOK-a u Zagrebu i Slavoniji: Razbijeno zločinačko udruženje, pala petorica