Akcija USKOK-a u Zagrebu i Slavoniji: Razbijeno zločinačko udruženje, pala petorica

Policijska uprava osječko-baranjska po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) u utorak provodi uhićenja i hitne dokazne radnje.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga. RTL Danas doznaje da je ukupno uhićeno pet ljudi.

Preprodavali kokain?

Prema neslužbenim informacijama, sumnjiči ih se za preprodaju kokaina.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

