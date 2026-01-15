Koji je Dubrovnik pravi? Turistička stranica sablaznila: 'To je obmana'

Dubrovačka umjetnica i aktivistica Kat Ćorić javno je reagirala na zabrinjavajuću praksu Facebook stranice 'Explore Croatia', koja i dalje objavljuje fotografiju Dubrovnika generiranu umjetnom inteligencijom, unatoč brojnim upozorenjima i pritužbama.

U objavi na društvenim mrežama Ćorić ističe kako je sporni vizual ponovno objavljen prije otprilike 22 sata, iako se, kako tvrdi, administratorima stranice prethodno obratila izravno i vrlo pristojno, s jasnim zahtjevom da se fotografija ukloni.

"Ta stranica i dalje objavljuje i širi AI-generiranu fotografiju koja se lažno predstavlja kao prikaz grada Dubrovnika. Fotografija gotovo uopće ne odražava stvarni izgled Dubrovnika, a ipak se globalnoj publici predstavlja kao autentičan prikaz jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih gradova", piše Ćorić.

'Dubrovnik nije samo turistička destinacija'

Posebno naglašava da Dubrovnik nije tek turistička destinacija, već UNESCO-ov grad svjetske baštine, čija se vrijednost temelji na autentičnosti, povijesnoj istini i očuvanoj arhitekturi. Upravo zbog toga, upozorava, objavljivanje umjetno generiranih i netočnih prikaza nije bezazleno.

„Objavljivanje falsificiranih, umjetno generiranih prikaza Dubrovnika nije pogreška, već obmana koja narušava dostojanstvo grada i poštovanje prema njegovoj baštini“, ističe umjetnica.

U kontekstu suvremenog turizma, dodaje, takva praksa može imati i šire posljedice. Smatra da se Hrvatska s razlogom nastoji pozicionirati kao zemlja autentičnog, održivog i kulturno odgovornog turizma, a korištenje izmišljenih vizuala pod imenom Explore Croatia izravno šteti povjerenju javnosti i međunarodnom ugledu zemlje.

„Postoji bezbroj stvarnih, prekrasnih fotografija Dubrovnika koje su snimili iznimno talentirani fotografi. Ne postoji nikakav opravdan razlog za korištenje izmišljenih vizuala koji nemaju veze sa stvarnošću“, poručuje Ćorić.

Fotografija još uvijek na Facebooku

Ćorić se administratorima stranice obratila argumentiranim objašnjenjem zašto bi fotografiju trebalo ukloniti, no ona je i dalje u opticaju. Zbog toga se odlučila obratiti javnosti, s ciljem podizanja svijesti o širem problemu koji nadilazi jedan konkretan slučaj.

„Zato se obraćam vama — kako bih potaknula razgovor o važnosti istine, autentičnosti i odgovornosti u predstavljanju naše zemlje svijetu. Zaštita imidža Dubrovnika ujedno je i zaštita vjerodostojnosti hrvatske kulture“, zaključuje dubrovačka umjetnica.

