Pronađeni posmrtni ostaci najmanje 11 žrtava: Vezani žicom, ubijeni i bačeni u jamu
Iz pojedinačnih grobnica u blizini Vrgorca i Imotskog ekshumirani su posmrtni ostaci dvije osobe, a iz Medviđe jame na Biokovu kod Zagvozda ekshumirani su posmrtni ostaci devet osoba
Pronađeni su posmrtni ostaci najmanje 11 žrtava iz Drugog svjetskog rata te poslijeratnog razdoblja prilikom terenskih istraživanja na tri lokacije na području Splitsko-dalmatinske županije koje provodi Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.
Iz Ministarstva hrvatskih branitelja izvijestili su da su u utorak, 7. travnja, iz pojedinačnih grobnica u blizini Vrgorca i Imotskog, ekshumirani posmrtni ostaci dvije osobe, a u srijedu, 8. travnja, iz Medviđe jame na Biokovu kod Zagvozda ekshumirani su posmrtni ostaci devet osoba. Žrtve su bile vezane žicom, ubijene i bačene u jamu čiji je ulaz potom miniran.
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kod Zagvozda je kazao da je riječ o žrtvama partizansko- komunističkih zločina za koje se pretpostavlja da su ubijene krajem Drugog svjetskog rata, a prema prikupljenim saznanjima i svjedočenjima, među žrtvama su i franjevci iz Širokog Brijega, pretpostavlja se, njih trojica.
Ubijeni iz mržnje prema vjeri
O tome je temeljem prikupljenih svjedočanstava govorio i fra Miljenko Stojić, voditelj Vicepostularture za 66 ubijenih hercegovačkih franjevaca u Drugom svjetskom ratu i poraću, koji je kazao da su širokobriješki fratri i časne sestre ubijeni, prije svega, iz mržnje prema vjeri.
Kako stoji u priopćenju, prije istraživanja jame bilo je potrebno razminirati ulaz, što je učinjeno u suradnji s MUP-om, nakon čega je proveden speleološki izvid te je uslijedila zahtjevna ekshumacija pronađenih posmrtnih ostataka, koja je još u tijeku, a u terenskim istraživanjima, uz djelatnike Ministarstva hrvatskih branitelja, sudjeluju pripadnici Hrvatske vojske i policije..
"Jasan je to dokaz našeg sustavnog i institucionalnog pristupa u pogledu traganja za svim žrtvama, kako onim iz Domovinskog rata, što nam je najviša razina prioriteta i na čemu radimo svakodnevno, tako i u ovom segmentu traženja žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, i na tom tragu ćemo i nastaviti“, istaknuo je Medved.
Medved: Hrvatska uskoro iz Slovenije preuzima posmrtne ostatke 500 ekshumiranih hrvatskih žrtava
Najavio je da će Hrvatska u narednim tjednima preuzeti posmrtne ostatke prvih 500 hrvatskih žrtava ekshumiranih na području Slovenije te dodao da je slovenskim kolegama na raspolaganju i hrvatski model traženja nestalih osoba.
Podsjetio je da se nakon ekshumacija posmrtni ostaci žrtava dostojno ukapaju, kao što je to bilo i prošle godine kada je organiziran posljednji ispraćaj i ukop žrtava iz jame Jazovka. Najavio je i izgradnju najveće grobnice na području Maclja kako bi sve te žrtve mogli dostojno pokopati.