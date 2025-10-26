Pronađene djevojčice i mladić koji su nestali u Kaštelima

Pronađene su djevojčice i mladić koji su u petak nestali u Kaštelima, objavila je splitska policija. Podsjetimo, na stranicama Nacionalne evidencije nestalih objavljena su imena i fotografije 12-godišnjakinje te 15-godišnjakinje. Nestanak djevojčica prijavljen je 24. listopada.

Također, ista evidencija dan nakon objavila je nestanak i 17-godišnjaka.

"Obavještavamo vas da su policijski službenici pronašli troje maloljetnika koji su se u petak i subotu samovoljno udaljili od kuće s područja Kaštela. U postupak će biti uključeni i djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad", objavila je policija.

Zbog zaštite podataka i prava djeteta u prethodnoj vijesti o nestanku, uklonili smo osobne podatke i fotografije maloljetnih osoba. Naknadno, na molbu roditelja, izbrisali smo prvotni tekst o nestanku djece.

