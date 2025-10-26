OBJAVILA POLICIJA /

Pronađene djevojčice i mladić koji su nestali u Kaštelima

Pronađene djevojčice i mladić koji su nestali u Kaštelima
×
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Pronađene su djevojčice i mladić koji su u petak nestali u Kaštelima, objavila je splitska policija. Podsjetimo, na stranicama Nacionalne evidencije nestalih objavljena su imena i fotografije 12-godišnjakinje te 15-godišnjakinje. Nestanak djevojčica prijavljen je 24. listopada.

26.10.2025.
13:26
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pronađene su djevojčice i mladić koji su u petak nestali u Kaštelima, objavila je splitska policija. Podsjetimo, na stranicama Nacionalne evidencije nestalih objavljena su imena i fotografije 12-godišnjakinje te 15-godišnjakinje. Nestanak djevojčica prijavljen je 24. listopada. 

Također, ista evidencija dan nakon objavila je nestanak i 17-godišnjaka.

"Obavještavamo vas da su policijski službenici pronašli troje maloljetnika koji su se u petak i subotu samovoljno udaljili od kuće s područja Kaštela. U postupak će biti uključeni i djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad", objavila je policija. 

Zbog zaštite podataka i prava djeteta u prethodnoj vijesti o nestanku, uklonili smo osobne podatke i fotografije maloljetnih osoba. Naknadno, na molbu roditelja, izbrisali smo prvotni tekst o nestanku djece.

POGLEDAJTE VIDEO: Raspjevani Leon Lučić u elementu dok su ga policajci vodili iz marice: 'Jednoga dana...'

NestaliDjevojčicePolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBJAVILA POLICIJA /
Pronađene djevojčice i mladić koji su nestali u Kaštelima