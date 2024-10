Ovako izgleda vožnja iz pakla. Potpuni je prometni kolaps u Zagrebu: Od gužve ne možeš mrdnuti

Građani se žale na situaciju u gradu i smatraju da se nešto mora napraviti pothitno. 'Nekad je bila gužva od cca sedam do devet i od tri do pet. Danas je u svako doba dana i noći, ja ne znam samo kud ti svi ljudi idu i kad rade uopće. Drugo, infrastruktura nam je kao i prije 30 godina kad je Zagreb konkretno bio za četvrtinu manji', žali se naša čitateljica.

Gužve su svugdje i stalno, pravila više nema. Prosječno vrijeme putovanja od točke A do točke B u Zagrebu se udvostručilo.

Gužve u Zagrebu postale su svakodnevica no s novim radovima na križanju Savske i Vukovarske put do odredišta postao je pakao. 'Potpuni kolaps prometa u Zagrebu! Užasne su kolone i gužve, baš je jako loše, doslovno se jedva vozi", požalila se čitateljica koja se u promet u jutarnjim satima uključila na Trešnjevci. Na tom je dijelu započela sanacija tramvajske pruge, a radovi će trajati do 22. listopada. Prometne gužve u Zagrebu, i njihov zabrinjavajuć razmjer, dio su većeg problema od radova na cestama iako radovi, očekivano, doprinose problemu.