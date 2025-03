U subotu, 29. ožujka, oko 1.45 sati na državnoj cesti D-35 u Gredi dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama, piše Varaždinski.hr

Mladić od 22 godine vozio je automobil iz smjera Varaždina prema Ivancu. Zbog prevelike brzine, izgubio je kontrolu nad vozilom u blagom desnom zavoju i sletio s kolnika. Prednjim dijelom vozila udario je u dvije dvorišne ograde, a potom u ormarić s brojilom i smjerokazni stupić.

Poslije toga, udario je u još jednu ogradu, a potom u drvo i betonski šaht uslijed čega je došlo do rotacije vozila i podizanja vozila od tla uslijed čega je udario u zid kuće. Nakon udara u zid, ponovno je došlo do do podizanja auta u zrak te rotacije i pada vozila na krov kuće. Auto je skliznuo s krova i pao na tlo.

Vozač i putnici iz njegovog vozila u dobi od 22 i 23 godine pritom su ozlijeđeni. Medicinska im je pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin. Njihove će se ozljede okvalificirati naknadno – izvijestila je policija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom očevida, cesta je bila zatvorena za promet do 4.15 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIŠE: Teška prometna nesreća u Zagrebu. Autom uletio u izlog restorana, drugi ostao na cesti