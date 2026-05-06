FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZASTOJI ZBOG RADOVA /

Pripremite živce, na ovim cestama sigurno ćete zapeti: HAK izdao upozorenje

Pripremite živce, na ovim cestama sigurno ćete zapeti: HAK izdao upozorenje
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

'Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama', navode u HAK-u.

6.5.2026.
8:24
danas.hr
Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Iz Hrvatskog autokluba u srijedu, 6. svibnja izvijestili su o zastojima koji se događaju povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Povremeno dolazi do zastoja i na brzoj cesti Solin-Klis (DC1), zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale (DC8).

"Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", navode u HAK-u.

Radovi i gužve u Zagrebu

Izvijestili smo ranije kako su započeli radovi na održavanju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste u Zagrebu počinju. Zbog svega je promet nadvožnjakom privremeno izmijenjen.

U prvoj fazi bit će zatvoren južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, jednom prometnom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se nastaviti odvijati u oba smjera, s po dvije trake za smjer istok–zapad.

Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi će se premjestiti na sjeverni kolnik, uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok–zapad.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos na cestama nakon produženog vikenda! Iz HAC-a poručuju: 'Oni su barem išli na godišnji...'

Stanje Na CestamaZastojiIstarski IpsilonZagrebRadovi Na Cesti
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike