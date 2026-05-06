Pripremite živce, na ovim cestama sigurno ćete zapeti: HAK izdao upozorenje

Iz Hrvatskog autokluba u srijedu, 6. svibnja izvijestili su o zastojima koji se događaju povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Povremeno dolazi do zastoja i na brzoj cesti Solin-Klis (DC1), zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale (DC8).

"Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", navode u HAK-u.

Radovi i gužve u Zagrebu

Izvijestili smo ranije kako su započeli radovi na održavanju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste u Zagrebu počinju. Zbog svega je promet nadvožnjakom privremeno izmijenjen.

U prvoj fazi bit će zatvoren južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, jednom prometnom trakom u svakom smjeru. Na donjoj razini raskrižja promet će se nastaviti odvijati u oba smjera, s po dvije trake za smjer istok–zapad.

Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi će se premjestiti na sjeverni kolnik, uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok–zapad.

