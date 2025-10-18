Ovo je reakcija HND-a na intervju koji je dao Dalibor Matanić

Novinarsko vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva (HND) reagiralo je na intervju redatelja Dalibora Matanića objavljen u časopisu Gloria, istaknuvši da je riječ o slučaju koji otvara ozbiljna etička pitanja s obzirom na kontekst optužbi za seksualno uznemiravanje koje se protiv Matanića vode.

Vijeće je navelo kako su brojne javne reakcije s pravom upozorile da intervju umanjuje ozbiljnost tih optužbi te podsjetilo da se glavna urednica Glorije naknadno ispričala zbog objave spornog sadržaja.

"Vijeće časti ukazuje na etičku obavezu i dužnost svih medija, uključujući i ovaj list, da ozbiljno i kritički pristupaju izvještavanju o osjetljivim temama poput optužbi za seksualno uznemiravanje i seksualno nasilje bilo koje vrste. To podrazumijeva izbjegavanje bilo kakvog izravnog ili neizravnog, namjernog ili nenamjernog banaliziranja optužbi", stoji u priopćenju.

Važnost prikazivanja nasilja prema ženama

Vijeće se pritom poziva na članak 15. Kodeksa časti hrvatskih novinara, koji zahtijeva "posebnu pozornost, obazrivost i odgovornost" pri izvještavanju o osobnim tragedijama, nasilnim djelima i sličnim temama.

U priopćenju se podsjeća i na preporuke Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, sadržane u Medijskom kodeksu za senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu iz 2019. godine.

Smjernice ističu važnost prikazivanja nasilja prema ženama kao rodno uvjetovanog fenomena, izbjegavanje izraza koji iskrivljuju značenje nasilja, te potrebu da se ne sugerira odgovornost ili krivnja žrtve.

'Treba izbjegavati simpatiju prema počinitelju'

Novinari i urednici, navodi Vijeće, trebali bi kontaktirati stručnjake i organizacije koje imaju iskustva u radu sa žrtvama te voditi računa o posljedicama medijskog izvještavanja na javnost i na same žrtve.

"Društveno odgovorno novinarstvo trebalo bi izbjegavati relativizaciju optužbi protiv počinitelja, nagađanja o njegovim motivima i stvaranje atmosfere razumijevanja ili simpatije za potencijalnog ili dokazanog počinitelja", poručuje Vijeće časti HND-a.

U zaključku, Vijeće poziva sve redakcije da u sličnim slučajevima posvete više pažnje provjeri sadržaja i pridržavanju Kodeksa časti, kako bi novinarstvo ostalo etičko, odgovorno i usmjereno na zaštitu javnog interesa i dostojanstva svih uključenih osoba.

POGLEDAJTE VIDEO: O Matanićevom slučaju se bruji na društvenim mrežama: 'Pikirao je svoje žrtve'