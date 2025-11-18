Prevrnuo se kamion na A1, rasulo se gnojivo: Snijeg prekrio autoceste i Sljeme
Tijekom noći pao je snijeg u gorju, a na dijelovima autoceste vidi se snježni pokrivač
Zbog prometne nesreće na autocesti A1, na 98. kilometru, između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, promet je u prekidu. Kolona je duga oko dva kilometra. Naime, došlo je do prevrtanja teretnog vozila i rasipanja tereta, umjetnog gnojiva po kolniku.
Nitko nije ozlijeđen, a očevid će pokazati uzrok nesreće.
Vozi se obilazno
Promet u smjeru Zagreba obustavljen je za sva vozila te se odvija obilazno od čvora Brinja po DC-23 do čvora Ogulin.
Tijekom noći pao je snijeg u gorju i na Sljemenu, a na dijelovima autoceste vidi se snježni pokrivač. Najviše snijega zabilježeno je u Pargu-Čabar, čak 19 centimetara, zatim na Sljemenu, 12 centimetara, a snijega je palo i u Delnicama i Bosiljevu, po četiri centimetra.
