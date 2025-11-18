Prevrnuo se kamion na A1, rasulo se gnojivo: Snijeg prekrio autoceste i Sljeme

Zbog prometne nesreće na autocesti A1, na 98. kilometru, između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, promet je u prekidu. Kolona je duga oko dva kilometra. Naime, došlo je do prevrtanja teretnog vozila i rasipanja tereta, umjetnog gnojiva po kolniku.

Foto: Hak

Nitko nije ozlijeđen, a očevid će pokazati uzrok nesreće.

Vozi se obilazno

Promet u smjeru Zagreba obustavljen je za sva vozila te se odvija obilazno od čvora Brinja po DC-23 do čvora Ogulin.

Foto: Hak

Tijekom noći pao je snijeg u gorju i na Sljemenu, a na dijelovima autoceste vidi se snježni pokrivač. Najviše snijega zabilježeno je u Pargu-Čabar, čak 19 centimetara, zatim na Sljemenu, 12 centimetara, a snijega je palo i u Delnicama i Bosiljevu, po četiri centimetra.

