KOLONA OD DVA KILOMETRA /

Prevrnuo se kamion na A1, rasulo se gnojivo: Snijeg prekrio autoceste i Sljeme

Prevrnuo se kamion na A1, rasulo se gnojivo: Snijeg prekrio autoceste i Sljeme
Foto: Hak

Tijekom noći pao je snijeg u gorju, a na dijelovima autoceste vidi se snježni pokrivač

18.11.2025.
8:55
Tajana Gvardiol
Zbog prometne nesreće na autocesti A1, na 98. kilometru, između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba, promet je u prekidu. Kolona je duga oko dva kilometra. Naime, došlo je do prevrtanja teretnog vozila i rasipanja tereta, umjetnog gnojiva po kolniku. 

Prevrnuo se kamion na A1, rasulo se gnojivo: Snijeg prekrio autoceste i Sljeme
Foto: Hak

Nitko nije ozlijeđen, a očevid će pokazati uzrok nesreće.

Vozi se obilazno

Promet u smjeru Zagreba obustavljen je za sva vozila te se odvija obilazno od čvora Brinja po  DC-23 do čvora Ogulin.

Prevrnuo se kamion na A1, rasulo se gnojivo: Snijeg prekrio autoceste i Sljeme
Foto: Hak

Tijekom noći pao je snijeg u gorju i na Sljemenu, a na dijelovima autoceste vidi se snježni pokrivač. Najviše snijega zabilježeno je u Pargu-Čabar, čak 19 centimetara, zatim na Sljemenu, 12 centimetara, a snijega je palo i u Delnicama i Bosiljevu, po četiri centimetra.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

Prometna NesrećaKolonaAutocesta A1SnijegGnojivo
