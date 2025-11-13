FREEMAIL
NA PEŠČENICI /

Preuzeli stvar u svoje ruke! Mladići maloljetnicima ukrali bicikle, a onda su stigli njihovi roditelji...

Foto: Screenshot Google Maps

Slijedi kriminalističko istraživanje

13.11.2025.
11:49
danas.hr
Zagrebačka policija izvijestila je o događaju koji se dogodio u utorak 28. listopada oko 15.30 sati, ali je prijavljen tek 10. studenog. 

Sve se zbilo na Peščenici kod Kanalskog puta gdje je nekoliko nepoznatih mlađih osoba uz verbalnu prijetnju dvojici maloljetnika ukralo bicikle.

Nedugo zatim, roditelji tih maloljetnika došlo su na mjesto događaja i upozorili mladiće oko njihovog ponašanja i od njih vratili otuđene bicikle. 

Mladići su zatim pobjegli, a na svu sreću nitko nije ozlijeđen u cijelom incidentu.

Slijedi kriminalističko istraživanje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte snimku tučnjave maskiranih mladića u centru Zagreba

Krađa BiciklaPeŠĆenicaZagrebRoditelji
Preuzeli stvar u svoje ruke! Mladići maloljetnicima ukrali bicikle, a onda su stigli njihovi roditelji...