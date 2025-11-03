Pretukao suprugu drvenom štakom! Optužili ga za pokušaj ubojstva - ima 87 godina

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je pritvor 87-godišnjaku koji je osumnjičen da je tijekom 29. i 30. listopada, u obiteljskoj kući na području Zagreba, pokušao drvenim predmetom ubiti 82-godišnju suprugu, koju je već ranije zlostavljao.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu predložilo sucu istrage zagrebačkog Županijskog suda određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Optužen za pokušaj ubojstva

Sudac istrage je, ističe tužiteljstvo, djelomično prihvatio prijedlog državnog odvjetništva te odredio okrivljeniku pritvor samo iz zakonske osnove opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Tužiteljstvo tereti 87-godišnjaka za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju. Prema pisanju medija, 82-godišnjakinja se nalazi u bolnici zbog teških i po život opasnih ozljeda nanijetih drvenom štakom.

