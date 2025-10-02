Preminuo osječki student Ivan: Građani pomogli obitelji da sakupi novac za prijevoz tijela iz SAD-a

Velika tuga zavladala je u Nuštru nakon vijesti da je u 25. godini života preminuo Ivan Brkić, student pete godine Kineziologije u Osijeku. Njegova smrt potresla je ne samo obitelj i prijatelje, već i cijelu zajednicu, jer je Ivan bio poznat kao mladić vedrog duha, uvijek spreman na šalu, piše SiB.

Ivan je tijekom ljeta boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je sudjelovao u studentskom programu Work and Travel.

Trebao se uskoro vratiti u Hrvatsku, no njegov život prerano je ugašen. Obitelj se nakon toga suočila s dodatnim, izuzetno teškim izazovom – kako osigurati sredstva za prijevoz njegovog tijela iz SAD-a u rodni Nuštar.

20.000 dolara američkih dolara za troškove

Troškovi repatrijacije i ukopa procjenjeni su na oko 20.000 američkih dolara. To je iznos koji obitelj, unatoč velikoj podršci prijatelja i zajednice, nije mogla sama podnijeti.

Stoga je Župa Duha Svetoga Nuštar uputila apel za pomoć svima koji mogu i žele pridonijeti da Ivan bude dostojno ispraćen u svom rodnom mjestu.

Ivan je bio jedno od sedmero djece. Iza njega su ostali majka Verica te sestre Katarina, Gabrijela, Anamarija, Iva, Magdalena i brat Igor. Otac Petar je preminuo.

Odrastao u velikoj obitelji

Odrastao je u velikoj i složnoj obitelji, a svi ga pamte po vedrini i sportskom duhu. Njegov prerani odlazak ostavio je veliku prazninu, ne samo u obitelji, već i među prijateljima i poznanicima.

Kako bi se pokrili visoki troškovi prijevoza tijela i organizacije pogreba, obitelj i prijatelji nakon tragične vijesti pozvali su na zajedništvo i solidarnost.

Obitellj je potom zatražila da se novac više ne uplaćuje, jer je potreban iznos prikupljen. Ranije je i Župa Duha Svetoga objavila kako će se u subotu i nedjelju u 20 sati na trgu u Nuštru prikupljati prilozi.

Obitelj Brkić i cijela zajednica zahvalni su na svakoj pomoći kojom se olakšava ovaj teški trenutak i omogućuje da se Ivanovo tijelo što prije dopremi u Hrvatsku, kako bi bio ispraćen i pokopan u rodnom Nuštru, piše SiB.

