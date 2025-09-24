Preminuo jedan od čelnih ljudi KTC-a: 'Njegov doprinos ostavio je dubok trag'

Nakon teše bolesti preminuo je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora KTC-a Ivica Katavić, izvijestila je Uprava ovog trgovačkog lanca.

"Gospodin Ivica Katavić bio je izuzetan vođa, kolega i čovjek čija su predanost, znanje i vizija oblikovali našu organizaciju na brojne načine. Njegov doprinos ostavio je dubok trag u našoj zajednici, i sigurno će nedostajati svima koji su imali privilegiju raditi s njim. U ovom teškom trenutku, naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali", poručili su iz tvrtke.

