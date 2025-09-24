TUŽNA VIJEST /

Preminuo jedan od čelnih ljudi KTC-a: 'Njegov doprinos ostavio je dubok trag'

Foto: Damir Spehar/pixsell

'Njegov doprinos ostavio je dubok trag u našoj zajednici, i sigurno će nedostajati svima koji su imali privilegiju raditi s njim', poručili su iz KTC-a

24.9.2025.
16:23
danas.hr
Damir Spehar/pixsell
Nakon teše bolesti preminuo je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora KTC-a Ivica Katavić, izvijestila je Uprava ovog trgovačkog lanca. 

"Gospodin Ivica Katavić bio je izuzetan vođa, kolega i čovjek čija su predanost, znanje i vizija oblikovali našu organizaciju na brojne načine. Njegov doprinos ostavio je dubok trag u našoj zajednici, i sigurno će nedostajati svima koji su imali privilegiju raditi s njim. U ovom teškom trenutku, naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali", poručili su iz tvrtke. 

