Preminuo cijenjeni liječnik i voditelj Drago Rubala

U 77. godini preminuo je dr. Drago Rubala, cijenjeni liječnik, kulturni djelatnik i televizijski voditelj. Rubala je aktivno pridonosio programu radija Velika Gorica i bio poznat glas Narodnog radija tijekom devedesetih i ranih dvijetisućitih, a vodio je i vlastitu emisiju na televiziji Z1. Ipak, uz njega se veže i afera u zdravstvu.

Na službenoj Facebook stranici Radio Banovine kolege su se emotivno oprostili: „S tugom javljamo da nas je napustio dr. Drago Rubala, liječnik, kulturni radnik i televizijski voditelj kojeg će mnogi pamtiti po njegovoj prepoznatljivoj toplini, vedrini i iskrenoj ljubavi prema narodnoj i tradicijskoj glazbi“, istaknuli su.

Dodali su kako je kroz svoje emisije promicao bogatu glazbenu baštinu Hrvatske te neumorno čuvao duh narodne pjesme i običaja. „Njegov doprinos očuvanju kulturnog identiteta ostat će trajno zapisan u srcima brojnih gledatelja i poštovatelja. Počivao u miru“, poručili su iz Radija Banovine.

Nemirno razdoblje

Početkom 2010-ih Rubala je bio optužen da je sudjelovao u aferi priznavanja lažnih invalidskih mirovina. U optužnici USKOK-a navodi se da je od kolovoza 2010. do listopada 2011. okružio grupu osoba kojima je pomagao da dobiju neopravdane invalidske mirovine, za novčanu nadoknadu između 1.750 i 7.500 eura.