Plenković odgovorio Milanoviću: 'Mislim da je situacija malo obrnuta!'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas na svečanosti otvorenja tvornice Končar - Transformatorski kotlovi. Nakon otvorenja predviđeno je obraćanje predsjednika Vlade.

"Ovakvi projekti pridonose dobrom imidžu Hrvatske i za privlačenje novih partnera. Iskrene čestitke na ovom projektu", rekao je na početku Plenković i dodao da je Končar poznat po privlačenju dobrih partnera.

Osvrnuo se i na poziv predsjednika Zorana Milanovića na konzultacije Odbor za mir.

"Mislim da je situacije ovdje malo obrnuta. Poziv Trumpa dobio sam ja u svojstvu predsjednika Vlade. Taj je poziv stigao praktički u ponedjeljak. Mi smo na razini Vlade zatražili ministarstvo vanjskih poslova da prouči međunarodno - pravne aspekte tog dokumenta. Kad se to sve skupa prouči, informirat ćemo predsjednika i dati mu relevantne informacije i analize pa ćemo u procesu koji slijediti razgovarati. Ovdje je Vlada ta koja vodi ta proces. Moramo surađivati u oblikovanju i provođenju. Ovo jest jedno od pitanja oko kojeg se slažem da treba konzultacije zato nismo ni poduzimali nikakve nagle poteze", rekao je Plenković i dodao da treba jedna vrsta političke odluke i procijene koja zahtijeva određeno vrijeme.

Osvrnuo se i na pismo Hajdaša Dončića:

"Oni spadaju u ekipu koja želi da Hrvatska kada su velika međunarodna pitanja bude ispod stola. Sada su se odjednom Dončić i Milanović našli kao veliki akteri koji će siguran sam naći bitnu nišu kako će ovaj Odbor doprinijeti obnovi Ukrajini. Milanović je valjda jedini europski šef države koji je sve ovo vrijeme otkad traje agresija na Ukrajini valjda jedni koji nije bio u Ukrajini", rekao je Plenković.

