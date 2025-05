Predsjednik Milanović otvorit će Dane komunikacija, a festival će pokrenuti niz pitanja

Od politike i izbora pa sve do dječjih prava, influencerskih regulativa i EU-topije – Dane komunikacija otvorit će predsjednik Republike Zoran Milanović, a festival će pokrenuti i niz drugih regulatornih i institucionalnih pitanja od društvenoga značaja – iz komunikacijske perspektive.

Foto: Danas.hr

Vrhunski predavači, aktualni sadržaji i neprocjenjivi uvidi očekuju nas sredinom svibnja u Rovinju na Danima komunikacija. Već su predstavljeni predavači iz glavne dvorane, a u cijelosti je objavljen i raspored, uključujući i preostala četiri festivalska stagea. Prisutni će se i ovoga puta moći uključiti u interaktivne diskusije i razgovore o svim područjima komunikacijske industrije, a sudionicima ovoga festivala kreativnosti, digitala i komunikacija na samom otvorenju 15. svibnja obratit će se i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je pokrovitelj i ovogodišnjeg festivala Dani komunikacija. U svom obraćanju predsjednik Milanović govorit će o globalnim izazovima, političkom okruženju i važnosti komunikacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

Dani komunikacija usmjereni su na tržišne komunikacije, no preokupacije festivala odavno nadilaze granice same industrije, ispreplićući ključne teme sa širim društvenim okvirom obuhvaćenim utjecajem industrije.

Foto: Danas.hr

"Sustavno otvaramo važne dijaloge koji se tiču i institucionalnog okvira, zakonodavnih promjena i društvenih vrijednosti, zagovarajući odgovornu i modernu budućnost komunikacija, koja omogućava snažan rast našeg tržišta i potiče domaće gospodarstvo. Oduvijek smo bili industrija na prvoj liniji – među prvima koje osjete promjenu i među rijetkima koje je znaju artikulirati. Tako je i sada s AI-jem. Generativna umjetna inteligencija, geopolitička preslagivanja, tržišni potresi… sve su to samo novi okviri unutar kojih smo u liderskoj poziciji te stvaramo relevantne, smislene i utjecajne komunikacije koje formiraju biznise i društvo, a kroz suradnje s institucijama, nevladinim organizacijama i poslovnim liderima komunikacijska industrija važan je sudionik i moćan saveznik u rješavanju ključnih izazova suvremenog svijeta", istaknula je direktorica festivala i izvršna direktorica organizatora – Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) – Dunja Ivana Ballon, a ovo su neke od izdvojenih tema kojima će se festival baviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

EU-TOPIA OR NOT? WHAT YOU NEED TO KNOW TO STAY AHEAD IN THE GAME BY EUROPEAN COMMISSION IN CROATIA

Europska unija donosi regulative koje ne oblikuju samo pravila igre u Bruxellesu već i definiraju način poslovanja diljem kontinenta pomoću dokumenata kao što su Digital Services Act i Zakon o umjetnoj inteligenciji. Zahvaljujući Europskoj komisiji u Hrvatskoj, sudionici će dobiti uvid u to kako nove europske politike mijenjaju temelje industrija i što svatko tko želi ostati konkurentan treba znati o budućim pravilima igre. Moderatorica Hana Huzjak (viša ekonomska savjetnica, Europska komisija u Hrvatskoj) te sugovornici Vedran Bilas (dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu), Hrvoje Josip Balen (član Uprave i suosnivač, Sveučilište Algebra Bernays) i Domagoj Juričić (konzultant za upravljanje političkim rizicima, MKPS) raspravit će o ključnim promjenama koje nas očekuju i ponuditi konkretna objašnjenja o utjecaju nadolazeće regulative na poslovne strategije, tehnološke procese i širi društveni kontekst.

Foto: Danas.hr

ON INFLUENCER MARKETING BY IAB CROATIA: IS YOUR FEED A LIE?

Influencer marketing dosegao je razinu u kojoj promotivne poruke postaju gotovo neprimjetne – bez jasnih naznaka da je riječ o sponzoriranom sadržaju. Autentičnost se sve češće zamjenjuje pažljivo konstruiranim narativima koji imaju jasan prodajni cilj, a u Hrvatskoj ovo područje još uvijek nije dovoljno regulirano. IAB Croatia kroz svoj (Samo) regulacijski hub aktivno radi na podizanju etičkih standarda u influencer marketingu, o čemu će s moderatoricom Sandrom Babić (urednica, novinarka i voditeljica razvoja novih proizvoda, Lider Media) razgovarati Mario Fraculj (voditelj Katedre za ekonomiju Sveučilišta Algebra Bernays i stalni sudski vještak za marketing i tržišno komuniciranje), Dario Marčac (osnivač, Crew) i Marin Katušić (direktor monetizacije, Index Promocija).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

FACTS, BIG TECH AND ELECTIONS: WHAT ABOUT DEMOCRACY? BY HUOJ

Nakon godine u kojoj su se u Hrvatskoj održala čak četiri izbora, pitanje odnosa između tehnologije, činjenica i demokracije postaje važnije nego ikad. Dok Europska unija ubrzano pokušava regulirati velike tehnološke platforme kako bi očuvala demokratske procese, digitalne mreže postaju sve snažniji alat političkog utjecaja – često zamaskiran u zabavni sadržaj i viralne trendove. U pozadini tih promjena nameće se ključno pitanje: može li demokracija opstati u svijetu algoritama i informacijske preopterećenosti? U razgovoru će sudjelovati Damir Habijan (ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije) i Ivanka Mabić Gagić (izvršna direktorica, Aleph Group) pod moderatorskim vodstvom Marija Aunedija Medeka (predsjednik HUOJ-a i član Uprave Val grupe), a fokus će biti na izazovima koji stoje pred suvremenim društvima u borbi za istinu, povjerenje i funkcionalnu demokraciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

PROTECTING CHILDREN IN THE DIGITAL PLAYGROUND BY UNICEF

Digitalne tehnologije postale su sastavni dio života djece, stvarajući prostor za učenje, povezivanje i izražavanje na načine koji su donedavno bili nezamislivi. No, paralelno s rastom digitalnog okruženja, rastu i rizici kojima su djeca izložena te je ključno saznati kako osigurati da digitalni prostori ostanu sigurni, poticajni i pozitivni za najmlađe korisnike. Uz stručne smjernice i podatke iz UNICEF-ovih istraživanja, Dubravka Štefanac (direktorica korporativnih komunikacija, A1 Hrvatska), Helenca Pirnat Dragičević (Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske), Roman Turk (direktor, DIVISION 4 VISION) i Igor Vukasović (direktor korporativnih komunikacija, Hrvatski Telekom) uz moderatoricu Lidiju Gamulin (voditeljica odjela za partnerstva, UNICEF Hrvatska) fokusirat će se na konkretne korake koje različiti sektori mogu poduzeti kako bi digitalni svijet postao prostor u kojem djeca mogu slobodno učiti i igrati se bez kompromisa po pitanju sigurnosti.

Foto: Danas.hr

PPP POWERED BY OŽUJSKO PIVO: PITCH ME IF YOU CAN – GUIDE TO FAIR & SMART AGENCY SELECTION

Natječajni je proces ključan, ali često emocionalno i operativno iscrpljujuć proces u marketinškoj industriji. Dok agencije ulažu znanje, kreativnost i energiju u pitcheve s ciljem osvajanja novog klijenta, oglašivači traže savršenog partnera – no prečesto ovaj proces završi nesporazumima, neusklađenim očekivanjima i propuštenim prilikama. U formatu PPP interaktivne diskusije otvorit će se rasprava o tome kako pitching učiniti pravednijim, učinkovitijim i transparentnijim za sve uključene strane. Razgovor će moderirati Marina Bolanča (direktorica, Abeceda komunikacije) uz sudionike Luku Dubokovića (direktor, BBDO Zagreb), Ružicu Ilak (izvršna direktorica, Pragma komunikacije), Emiliju Sačer (direktorica službe Brend identitet i komunikacija, Podravka) i Zvonimira Sekija (direktor marketinga, Franck).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

CREATIVITY CAGED: HOW TO CHANGE PUBLIC PROCUREMENT?

Javna nabava trebala bi biti odskočna daska za kreativnost, no u praksi često guši najbolje ideje pod teretom birokracije i najnižih cijena. Kako to promijeniti? Na ta će pitanje odgovor dati članovi HURA-ine Impact Task Force radne skupine, koji se aktivno zalažu za promjene u sustavu. Razgovor će moderirati Dunja Bua (direktorica i vlasnica, Pragma komunikacije), a u raspravi će sudjelovati Ana Fresl (predsjednica Uprave Projekta jednako razvoj), Andreja Vranješ (operativna direktorica, Morgan Grey) te Tanja Ninić (konzultantica za EU fondove, Project11). Uz spomenute teme, mnogi će se programski sadržaji baviti kreativnošću, umjetnom inteligencijom i biznisom, povjerenjem, publicitetom, buntom i odgovornim oglašavanjem, ali i brojnim temama od velikog značaja komunikacijskoj branši. Podsjetimo, uz sjajan domaći program, najavljen je niz vodećih svjetskih lidera iz područja kreativnosti, digitala, dizajna, pažnje korisnika, pitchiranja, umjetne inteligencije i brojnih drugih tema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Danas.hr

Svi koji žele biti dio ovog posebnog iskustva od 15. do 18. svibnja u Rovinju, informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.