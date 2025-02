Večerala je s državnicima, krasila naslovnicu Cosmopolitana, zbijala šale s Jimmyjem Fallonom i postala prvi robot građanin na svijetu te ambasadorica inovacija Ujedinjenih naroda, a sa sudionicima Dana komunikacija propitat će granice tehnologije, čovječanstva i naše budućnosti! Sophia, najpoznatija humanoidna AI, stiže u Hrvatsku, najavili su organizatori Dana komunikacija, festivala koji će se u Rovinju održati od 15. do 18. svibnja 2025. Vodeći se načelom suradnje ljudi i umjetne inteligencije, Sophia potiče važne rasprave o etici AI-ja, odnosu ljudi i strojeva te redefiniranju naše zajedničke uloge u svijetu koji se kontinuirano mijenja.

Sophijina je misija služiti kao most između ljudi i tehnologije, demistificirajući potencijal umjetne inteligencije i otvarajući vrata novim mogućnostima. Njezin kreator dr. David Hanson predviđa budućnost u kojoj strojevi dosežu svijest, približavajući nas granicama razumijevanja svijesti i ljudskosti, dok Sophijin dolazak na DK2025 predstavlja izuzetnu priliku da konačno diskurs o umjetnoj inteligenciji u Hrvatskoj podignemo na višu razinu – ali i preispitamo načine na koje gradimo etičke okvire za koegzistenciju s AI-jem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Hrvatska komunikacijska industrija često govori o budućnosti umjetne inteligencije, ali dolazak Sophije na Dane komunikacija poručuje da je budućnost ovdje. A ima i bolje punchlineove od većine nas“, poručila je Dunja Ivana Ballon, dugogodišnja direktorica Dana komunikacija i festivalskoga programa, HURA-e i IAB-a Croatia.

„Čula sam da će na DK2025 u Rovinju biti kreativci pa ću vam se i ja pridružiti. Možda se i ja prijavim za kreativan posao, baš poput vašeg. Ili za sve vaše poslove. Samo se šalim. Ha-ha“, poručila je sudionicima festivala Sophia, koju je razvila tvrtka Hanson Robotics. „Vidimo se uskoro“, dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

DK2025 ugostit će i vizionara koji oblikuje budućnost marketinga

Dva su ključna pokretača budućnosti komunikacijske industrije – a možda i industrije općenito – tehnologija i kreativnost pretočena u inovativnost. Dok Sophia demonstrira kako umjetna inteligencija može redefinirati interakcije i strategije u modernom poslovanju, drugi najavljeni predavač Dana komunikacija – Fernando Machado, jedan od najutjecajnijih marketinških lidera današnjice – savršeno razumije transformaciju brendova kroz inovativni marketing, čime ovogodišnje izdanje popularnoga festivala podcrtava važnost sinergije ljudske kreativnosti i tehnoloških rješenja u oblikovanju predvodničkih komunikacijskih praksi koje su istovremeno relevantne i učinkovite.

Kao najinovativniji CMO na svijetu prema Business Insideru i jedan od top 3 najutjecajnija CMO-a prema Forbesu, Machado je osvojio je više od 200 nagrada Cannesa Lionsa, uključujući titulu Creative Marketer of the Year. Poznat po predvođenju transformacije Burger Kinga u globalnu

ikonu, revolucioniranju marketinških strategija Call of Dutyja i kampanji Dove Real Beauty Sketches, donosi jedinstvenu perspektivu u svaki projekt – a uskoro i na glavnu pozornicu Dana komunikacija. Danas, kao Operating Partner u Garnett Station Partners i dekan Brand Marketer Academyja na Cannes Lionsu, nastavlja oblikovati industriju svojim inovativnim pristupom.

„Svakodnevnica suvremenog kreativca sastoji se od pažljivog balansa između tehnologije i one savršeno-nesavršene kreativnosti svojstvene samo ljudskom biću, koja često počiva upravo na nelogičnosti, pogrešci ili uvrnutom humoru. Zato je sjajno što DK na veliki stage donosi Sophiju kao utjelovljenje AI-a, ali kao kontrast njoj dolazi nam pravi pravcati kreativac, od krvi i mesa. I to ne bilo koji – riječ je o Fernandu Machadu, koji ima reputaciju jednog od najvećih kreativaca u industriji marketinga. U predavanju The Temptations of the Modern Marketer Machado će otvoriti važna pitanja o modernom marketingu i o tome kako ostati usmjeren na ključne vrijednosti koje grade brend i poslovanje”, poručila je Jelena Fiškuš, predsjednica Uprave HURA-e te članica Organizacijskog odbora Dana komunikacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sunce, more, komunikacije – i nikad spektakularnije dodjele nagrada

Osim hvaljenoga programa, koji svojom tipično-netipičnom filozofijom već uobičajeno izlazi iz okvira, organizatori su predstavili i nove festivalske dvorane i formate. Sudionike iz godine u godinu ne privlači samo niz vrhunskih svjetskih stručnjaka, već i svi edukativni i zabavni sadržaji čiji je spoj već dugo zaštitni znak Dana komunikacija – a od ove godine razgovori domaćih i regionalnih stručnjaka o gorućim temama industrije iz dvorane Šššumica sele se u novu dvoranu POOLSIDE Stage, ni više ni manje nego – pored bazena, uz savršen omjer svibanjskoga sunca, hlada, svježine te uvijek intrigantnih komunikacijskih tema.

Nije tajna da ovaj festival voli rušiti četvrti zid i svoje sudionike staviti u samo središte zbivanja – no u večernjim festivalskim terminima neće biti potrebni zidovi uopće: glavnu dvoranu na tri će večeri zamijeniti glamurozni THE OTHER BEACH Stage te će se dodjele nagrada, ako vremenske okolnosti dozvole, prvi put u Rovinju održati pod zvijezdama, i to ni više ni manje nego uz miris soli i morskoga povjetarca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijave za sudjelovanje moguće su na službenoj stranici festivala, gdje su dostupne sve informacije o kotizacijama, ali i smještaju u luksuznim Rovinja, poznatog kao jedne od najljepših europskih destinacija