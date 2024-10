Dan nakon što je opet pala rampa na trajektu, novinari rešetaju ministra Butkovića pitanjima

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sudjelovat će u četvrtak na svečanom obilježavanju Dana Fakulteta prometnih znanosti u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zagrebu te održati pozdravni govor, a nakon predviđenih govora bit će predstavljeno Izvješće dekana o radu Fakulteta prometnih znanosti te dodjeljivanje godišnje nagrade i priznanja.

"Istraga još nije završena, još se neke bitne stvari rade u istrazi, poput ispitivanja svjedoka, tako da ću moći nešto više reći u onom trenutku kada budem imao konačno izvješće istrage", rekao je Butković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Butković je istaknuo "Činjenica je da taj pad rampe koji se jučer dogodio ukazuje na to da nešto sustavno nije dobro. Glavna istraga će pokazati postoje li u sustavu anomalije, nepravilnosti. Na pitanje naše novinarke je li moguće da ne postoji sustav upravljanja sigurnošću - odgovara da to nije moguće, ali samo kratko dodaje da će sve to pokazati istraga.

Očekuje se i Butkovićeva izjava za medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa