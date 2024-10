Plenković žestoko opleo po Milanoviću: 'Da nije smiješno, bilo bi tragično'

Sjednica Vlade RH zakazana je za 13 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Na samom početku sjednice Vlade Andrej Plenković pohvalio se sastankom s Volodimirom Zelenskim. Kaže da je ovo bio treći susret Zelenskog i predstavnika država jugoistočne Europe. Sastanak je prošao u duhu snažne potpore Ukrajini, a potpisan je i sporazum između Hrvatske i Ukrajine.

Na samitu je usvojena Dubrovačka deklaracija, rasprave su bile jako dobre.

“U studenom će biti 1000 dana ruske agresije. Dosad smo dali oko 300 milijuna eura pomoći. Nastavit ćemo pomagati i dalje", kaže.

"Imam potrebu osvrnuti se na medijske komentare, pa i na ovaj apsurdan vapaj da na tom sastanku sudjeluje i Milanović. Da nije smiješno, bilo bi tragično. To je pokazivanje neznanja kako se sudjeluje na međunarodnim skupovima, to je potpuni izostanak minimalne upućenosti u međunarodne skupove. Nikada ne sudjelju i predsjednik i premijer, uvijek sudjeluje jedan. Tu nema dilema, niti ga se zvalo, niti je on pokazivao inicijativu da dolazi. To valjda dovoljno govori i ovim apologetima iz SDP-a. Nije pozvan jer nije ni trebao biti pozvan, niti sam ja trebao biti u Crnoj Gori ili Poljskoj, iti se tamo guram. Druga stvar je stvar stava prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Tu je stav Vlade jasan i to je unisoni stav Zapadnog svijeta. Milanović već dvije godine ima proruski stav, retoriku i narativ. Nažalost se to reflektira i na raspoloženje hrvatske javnosti. To nije došlo slučajno, nisu Hrvati ostali bez osjećaja solidarnosti prema Ukraniji sami od sebe. Dio je ostao jer sluša Milanovićev proruski narativ. Jednu su nam sramotu priuštili u Saboru prije godinu dana, sad će imati drugu priliku”, kaže Plenković govoreći o skorom glasanju u Saboru.

Plenković ponavlja i da je podrška Ukrajini ispravna. “Oni koji podržavaju Milanovića i nastoje u drugi plan staviti supstancu ovog skupa i pitaju zašto je tamo bio predsjednik Srbije… Bio je jer je dio tog formata, jer dolazi. To ništa ne mijenja. Bolje da pokušaji da Srbija podržava Ukrajinu budu u organizaciji Hrvatske. … Nadam se da će oni koji su to malo detaljnije pratili, ipak se vratiti na sadržaj i malo bolje protumačiti kakva je stvarna pozicija Hrvatske prema Ukrajini”, govori.

"Najgore je biti uskraćen za istinu… Netko tko ne zna detalje može biti zbunjen situacijom jer ljudi ne znaju o vanjskoj politici. Oni koji su bili tamo su bili zadovoljni, posebno Zelenski", objasnio je.

Osvrnuo se i na situaciju u Bosni i Hercegovini nakon razornih poplava i klizišta u toj zemlji. Hrvatska je odmah reagirala i poslala pomoć u susjednu zemlju, a i nastavit će pomagati.

Vlada će pomoći i u sanaciji šteta od poplava u Podgori i ostalim dijelovima Hrvatske.

Na dnevnom redu sjednice su izmjene i dopune Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, izmjene i dopune Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, izmjene i dopune Zakona o osiguranju, izmjene Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova EU te izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama.