Požar progutao popularni klub u Virovitici: Objavili snimke buktinje

Virovitičko podravska policija potvrdila nam je da su noćas u 1.18 sati dobili dojavu o požaru u virovitičkom klubu. Dolaskom na lokaciju policajci su potvrdili da je riječ o požaru. Policija sada osigurava mjesto događaja dok je u tijeku očevid. Dodali su nam i da u trenutku požara nikoga nije bilo u klubu.

U međuvremenu oglasili su se iz kluba Mr. Jack Caffe&Nightclub na adresi Trg kralja Tomislava 8 u kojem je izbio požar. Na svom Instagramu objavili su snimke buktinje i poručili:

"Čestitamo. Sva sreća pa se ne predajemo lako. O svemu ćete biti obaviješteni na vrijeme. Nema predaje", stoji u storiju koji prikazuje trenutak požara", piše u storiju.

Ovo nije prvi požar u tom klubu. Prethodni se dogodio 3. listopada prošle godine.

"Taj je slučaj razriješen nakon kriminalističkog istraživanja te je podnesena kaznena prijava protiv tri osobe“, rekla je glasnogovornica policije Ljiljana Rumenjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci cijelu noć gasili požar u luci Bajnice, mještani u nevjerici promatrali: 'Uvijek misliš najgore'