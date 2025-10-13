Povlači se tjestenina iz popularne trgovine: Provjerite jeste ju kupili

Državni inspektorat opozvao je Combino Spaghetti od crvene leće od 500 grama zbog utvrđenog alergena - glutena koji nije označen na proizvodu, no osobe koje nisu alergične na gluten mogu konzumirati proizvod bez ograničenja.

Riječ je o proizvodu s brojem LOT 162210 i s rokom trajanja do 3. srpnja 2026.

Dobavljač je Spaichinger iz Njemačke, a u maloprodaju ga stavlja Lidl Hrvatska d.o.o.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom o pružanju informacija o hrani potrošačima, navedeno je u priopćenju.

Obavijest o opozivu dostupna je i na web stranici subjekta.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima, stoji u priopćenju.

