Povlači se popularna namirnica zbog opasne bakterije, provjerite jeste li je kupili

Zbog mogućnosti da sadrži bakteriju Bacillus cereus, dm je iz predostrožnosti opozvao i povukao proizvod dmBio tofu natur, u pakiranju od dvjesto grama s rokom trajanja do 5. srpnja 2026.

Tvrtka dm navodi da je iz predostrožnosti povukla proizvod s rokom trajanja do 5. srpnja 2026. i brojem šarže 97112 jer ti proizvodi nisu dovoljno termički obrađeni tijekom proizvodnog procesa, zbog čega se ne može isključiti mogućnost prisutnosti bakterije Bacillus cereus.

Konzumiranje hrane u kojoj je prisutna ta bakterija može uzrokovati proljev i povraćanje. Kupce koji su kupili proizvod navedenog roka trajanja i broja šarže, dm moli da ga prestanu koristiti te da proizvod, otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa, navodi se u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Brašno povučeno s tržišta zbog otrovnih tvari: Provjerite imate li ga