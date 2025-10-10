PRIPAZITE! /

Povlači se popularna namirnica zbog opasne bakterije, provjerite jeste li je kupili

×
Foto: Shutterstock

Konzumiranje hrane u kojoj je prisutna ta bakterija može uzrokovati proljev i povraćanje

10.10.2025.
18:40
Hina
Shutterstock
Zbog mogućnosti da sadrži bakteriju Bacillus cereus, dm je iz predostrožnosti opozvao i povukao proizvod dmBio tofu natur, u pakiranju od dvjesto grama s rokom trajanja do 5. srpnja 2026.

Tvrtka dm navodi da je iz predostrožnosti povukla proizvod s rokom trajanja do 5. srpnja 2026. i brojem šarže 97112 jer ti proizvodi nisu dovoljno termički obrađeni tijekom proizvodnog procesa, zbog čega se ne može isključiti mogućnost prisutnosti bakterije Bacillus cereus.

Konzumiranje hrane u kojoj je prisutna ta bakterija može uzrokovati proljev i povraćanje. Kupce koji su kupili proizvod navedenog roka trajanja i broja šarže, dm moli da ga prestanu koristiti te da proizvod, otvoren ili neotvoren, vrate u najbližu dm trgovinu, gdje će dobiti povrat novca i bez predočenja računa, navodi se u priopćenju.

