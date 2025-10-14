BANIJA SE OPET TRESE /

Potres uzdrmao područje Siska: 'Osjetila sam dosta; Kuća se zadrmala'

Foto: Screenshot Emsc

U 7.05 sati potres magnitude 2,8 Richtera pogodio je područje Siska

14.10.2025.
7:55
danas.hr
Screenshot Emsc
Kako navodi EMSC, u utorak u 7.05 sati potres magnitude 2,8 Richtera pogodio je područje Siska. Kako se navodi epicentar je bio na dubini od 9 kilometara, i to 16 kilometara jugoistočno od Siska, te 64 kilometra od Zagreba.

Prenosimo neke od komentara na stranici EMSC. 

"Selo - Borojevići osjetilo se potres, kuća se zadrmala"; 

"Lijepo zatreslo za dobro jutro";

"Da osjetila sam dosta"; 

"Kratko, ali jako"; 

"Strašno je bilo". 

Zadnji potres prije 4 dana

Zadnji potres na Baniji zabilježen je orije 4 dana. Naime, 10. listopada u 19.44 sati zabilježen potres magnitude 2,1 prema Richteru, a epicentar je bio kod mjesta Deanovići, 9 km južno od Petrinje.

PotresSisakBanijaEmsc
