Potres uzdrmao područje Siska: 'Osjetila sam dosta; Kuća se zadrmala'
U 7.05 sati potres magnitude 2,8 Richtera pogodio je područje Siska
Kako navodi EMSC, u utorak u 7.05 sati potres magnitude 2,8 Richtera pogodio je područje Siska. Kako se navodi epicentar je bio na dubini od 9 kilometara, i to 16 kilometara jugoistočno od Siska, te 64 kilometra od Zagreba.
Prenosimo neke od komentara na stranici EMSC.
"Selo - Borojevići osjetilo se potres, kuća se zadrmala";
"Lijepo zatreslo za dobro jutro";
"Da osjetila sam dosta";
"Kratko, ali jako";
"Strašno je bilo".
Zadnji potres prije 4 dana
Zadnji potres na Baniji zabilježen je orije 4 dana. Naime, 10. listopada u 19.44 sati zabilježen potres magnitude 2,1 prema Richteru, a epicentar je bio kod mjesta Deanovići, 9 km južno od Petrinje.
