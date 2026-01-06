Potres uzdrmao Novi Vinodolski, osjetio se i u Senju: 'Jako je zatreslo, prepala sam se'

PODRHTAVANJE /
Epicentar je bio na dubini od četiri kilometra
6.1.2026.
16:11
Emsc
Potres magnitude 3.1 prema Richteru zabilježen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u utorak u 15 sati i 36 minuta, izvijestili su iz Seizmološke službe RH.
Intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice, dodali su seizmolozi.
Kako su izvijestili iz Ravnateljstva Civilne zaštite, Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dvije dojave koje su se odnosile na potres.
EMSC je ranije izvijestio kako je potres bio jačine 2,7 po Richterovoj ljestvici.
"Jako je zatreslo, prepala sam se", javlja na čitateljica koja je potres osjetila u Senju.
