Porezna najavila pojačane kontrole za vrijeme Adventa: 'Nećemo imati tolerancije!'

Ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave će tijekom Adventa i predstojećih blagdana, u razdoblju od 29. studenoga ove godine do 7. siječnja 2026. provoditi pojačane nadzorne aktivnosti na području cijele Republike Hrvatske kod poreznih obveznika koji isporuke dobara i/ili obavljene usluge naplaćuju u gotovini, objavila je u petak Porezna uprava na svojim internetskim stranicama.

Obzirom da se u sustavu fiskalizacije svakodnevno prate podaci o fiskaliziranim računima, nadzorne aktivnosti, kako su naveli, bit će ciljane i temeljene na prethodno provedenoj analizi.

"Primjenom suvremenih metoda i IT Sustava fiskalizacije obavljat će se provjera izdavanja i evidentiranja računa u realnom vremenu. Cilj je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise, te osigurati pravednije i konkurentnije okruženje za sve koji posluju u skladu sa zakonom", istaknuli su iz Porezne uprave.

Nema tolerancije za prekršitelje

Podsjećaju kako "nema tolerancije prema poreznim obveznicima koji ne izdaju račune i time narušavaju financijsku disciplinu".

Iz Porezne uprave su pozvali građane te pravne i fizičke osobe da sve uočene nepravilnosti s kojima se susreću prijave putem besplatnog telefona 0800-10-01, web servisa "Pišite nam https://pisitenam.porezna-uprava.hr, mobilne aplikacije mPorezna ili dolaskom u najbližu ispostavu Porezne uprave.

Također podsjećaju građane da ne zaborave tražiti račun pri svakom plaćanju gotovinom "jer bez računa se ne računa".

