Počelo je, ovi radnici su dobili jasan ultimatum: Ako žele raditi, od 1. 11. moraju biti cijepljeni

Pomorci na brodu LNG Croatia, plovećoj jedinici za uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (FSRU) LNG terminala u Omišlju morat će se cijepiti ukoliko žele nastaviti raditi na terminalu, odluka je norveške tvrtke Golar putem koje se zapošljavaju pomorci na LNG terminalu, piše Novi list.

Hrvoje Krhen, direktor tvrtke LNG Hrvatska koja upravlja terminalom, potvrdio je vijest dobivenu iz norveške tvrtke Golar.

''Moraju biti cijepljeni prvom dozom cjepiva najkasnije do 1. studenoga ove godine, a drugom najkasnije do 1. siječnja iduće godine. U protivnom, kompanija im više neće garantirati zaposlenje'', kazao je Krhen.

I dosad su morali imati covid-potvrdu

Od te obveze bit će izuzeti jedino pomorci koji su preboljeli COVID u zadnjih šest mjeseci i imaju valjanu potvrdu o preboljenju.

''Ni dosad na terminal, pa tako ni na brod, nije mogao ući nitko tko nema COVID-potvrdu. Dakle, i pomorci su morali, prilikom svakog ukrcaja, imati potvrdu da su cijepljeni ili negativan COVID-test ili potvrdu da su preboljeli COVID-19. Ovo je ozbiljan posao u kojemu ne možemo riskirati da se posada zarazi te da u pitanje dođe opskrba tržišta prirodnim plinom'', rekao je Krhen za Novi list.

Mario Zorović, predsjednik Hrvatskog udruženja posrednika u zapošljavanju pomoraca, putem čije agencije je zaposlen dio posade broda, kaže kako se očekuje da će većina velikih brodarskih kompanija uskoro uvesti obavezno cijepljenje protiv COVID-19, bez kojeg neće biti moguć ukrcaj na brod.

'To ne bi smjelo biti u domeni brodarskih tvrtki'

''Dosad je već nekoliko velikih kompanija, poput Stene i Hoegh LNG-a, uvelo obavezu cijepljenja za sve svoje pomorce. Moram istaknuti da je većina pomoraca obavezu cijepljenja prihvatila, a dobar dio ih je već cijepljen. Primjerice, od 200 pomoraca, koliko ih zapošljavamo na brodovima Hoegh LNG-a, samo je jedan odbio cijepljenje'', rekao je Zorović.

Inače, u međunarodnoj plovidbi je oko 17 tisuća hrvatskih pomoraca, od kojih čak 77 posto čine časnici na brodovima. Protiv COVID-19 cijepljeno je njih tek nešto više od 50 posto, no u Udruzi očekuju da će ta brojka značajno narasti sad kad su kompanije počele uvoditi obavezno cijepljenje kao uvjet za dobivanje ili zadržavanje radnog mjesta. O

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, ističe da uvođenje obaveze cijepljenja ne bi smjelo biti u domeni odlučivanja brodarskih tvrtki, već bi se o tome trebalo odlučivati na razini Svjetske pomorske organizacije (IMO).