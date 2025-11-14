FREEMAIL
'KRUPNA RIBA' /

Policija zaustavila sumnjivog vozača kod Požege, imao je alkohola za cijele svatove...

Policija zaustavila sumnjivog vozača kod Požege, imao je alkohola za cijele svatove...
Foto: Pixsell (ilustracija)-PU požeško-slavonska

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine, protiv 43-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

14.11.2025.
12:08
danas.hr
Pixsell (ilustracija)-PU požeško-slavonska
Policija je u srijedu oko 16:45 sati u mjestu Čaglin zaustavila 43-godišnjeg vozača koji je u svom automobilu prevozio oko 40 litara rakije bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, javlja PU požeško-slavonska.

Tijekom nadzora prometa policajci su utvrdili da muškarac nema nikakvu dokumentaciju o porijeklu alkoholnog pića niti propisane oznake koje potvrđuju da je riječ o legalno proizvedenom alkoholu.

Sumnja se da je rakija bila namijenjena prodaji mimo zakonskih propisa.

Policija zaustavila sumnjivog vozača kod Požege, imao je alkohola za cijele svatove...
Foto: Pu Požeško-slavonska

Kazneno prijavljen

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine, protiv 43-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija podsjeća građane da je prodaja ili prijevoz alkohola bez odgovarajućih markica zakonom zabranjena i podliježe kaznenoj odgovornosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Strani radnici bez plaće u Splitu: Policija i inspektorat pokrenuli postupak

PolicijaČaglinRakija
Policija zaustavila sumnjivog vozača kod Požege, imao je alkohola za cijele svatove...