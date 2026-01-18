FREEMAIL
SIMBOLI, UZVICI I SVAĐE /

U dva dana Thompsonovih koncerata, 24 privedena: Policija otkrila što se događalo na Gripama

U dva dana Thompsonovih koncerata, 24 privedena: Policija otkrila što se događalo na Gripama
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Privedeni su uglavnom zbog nošenja simbola i tekstova, te uzvikivanja kojima su prekršili Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira

18.1.2026.
17:06
Hina
Ivana Ivanovic/pixsell
Tijekom dva dana koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji su se održali u petak i subotu navečer na Gripama u Splitu, policija je privela 24 osobe uglavnom zbog nošenja simbola i tekstova, te uzvikivanja kojima su prekršili Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Kako se doznaje u splitskoj policiji, prvu večer koncerta, u petak navečer, ukupno je privedeno 11 osoba, sve zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, no nitko od njih nije bio priveden pred suca za prekršaje. 

Nešto više privedenih bilo je u subotu navečer, njih 13, od toga deset zbog nošenja simbola i tekstova te uzvikivanja. Tri su osobe prijavljene zbog svađe, pritom je jedna bila i pod utjecajem alkohola, a jedna će biti odvedena pred suca za prekršaje. Policija dodaje da razloga za druga postupanja nije imala. 

POGLEDAJTE VIDEO: Thompson rasprodao Rijeku u 27 minuta: Politika odmah uzvratila udarac

